A címvédő ennek ellenére megnyerte a D-csoportot, a tunéziaiak öröme pedig kissé keserű – emlékezetes sikert arattak, mégsem jutottak be az egyenes kieséses szakaszba, oda a dánokat legyőző ausztrálok kísérik el a franciákat.

A francia keret kimeríthetetlen tehetségtartalékáról már-már közhelyszinten szoktunk értekezni, az első két csoportmérkőzés igazolni is látszott a bőséget – sem Karim Benzema, sem Paul Pogba, sem N'Golo Kanté nem lehet ott a világbajnokságon, hogy a sort most ne folytassuk, mégis kettőből kettő volt a mérleg. Szerda kora este kiváló alkalom nyílt arra, hogy az elit „második vonala” bizonyítsa a tételt.

Didier Deschamps szövetségi kapitány ugyanis – a továbbjutást korábban kipipálván – kezdőcsapatbeli játéklehetőséget adott a keret eddig többnyire kispadozó tagjainak, Axel Disasi egyenesen most debütált, és volt olyan, akit meglepő poszton szerepeltetett, Eduardo Camavinga például balhátvédként kezdett.

Vajon mire mennek az ebben az összetételben még sohasem játszó „kékek” egy versenyben maradásért harcoló, nem mellesleg a franciák elleni futballt történelmi okokból ritka presztízsmérkőzésként megélő riválissal? Maradjunk annyiban: a nagy sztárok becseréléséig is abszolút egyenlő ellenfeleknek bizonyultak – de aligha ez volt a cél.

Az első félidő hozott egy korai tunéziai lesgólt Nader Gandri jóvoltából, tekintélyes mennyiségű tunéziai szögletet, a főképp Aissa Laidouni mozgatta észak-afrikaiak aktívabban használták a széleket, ők vették célba többször a kaput, vagyis inkább az ő játékuk ígért gólt – de egyelőre maradt a nulla–nulla. A franciák az első percek összerázódása után többet birtokolták a labdát ellenfelüknél, s bár Kingsley Coman révén volt egy ígéretes lehetőségük is, az adogatásaik meddőnek bizonyultak.

A második félidő eleje meghozta a játékrészenkénti egy szenvedélyes tunéziai tizenegyes-reklamálást – nem volt ok a fújásra –, nem egészen negyedóra elteltével pedig a szenvedélyek igazi elszabadulását: az 58. percben egy erőszakos Szkiri-labdaszerzés után Vahbi Kazri, a korábbi saint-étienne-i kedvenc jó cselek után a bal alsóba lőtte a labdát, Tunézia megszerezte a vezetést! 1–0

A tunéziaiak öröme nem sokáig lehetett felhőtlen, hiszen a vezető gól után néhány perccel érkezett a számukra rossz hír a párhuzamosan zajló másik mérkőzésről: Ausztrália is gólt szerzett…

A gól után Deschamps lépett, hármat cserélt, csatába küldte például Kylian Mbappét és Adrien Rabiot-t, nem sokkal később érkezett Antoine Griezmann is, a játék immár a tunéziai térfélre tevődött át, de a védelem passzív körbeadogatásán túl többre sokáig nem jutottak a „kékek”. A szintén a kispadról érkező Ousmane Dembélé jóvoltából csak-csak meglett az első, kaput eltaláló lövés is, csakhogy Ajmen Dahmen kivédte, ahogyan később Mbappé éles szögből leadott bombáját is.

Amikor már lefújták a másik mérkőzést, és ténnyé vált Tunézia kiesése, Griezmann közeli megpattanó lövése a tunéziai kapuba került, ám hiába ünnepeltek a franciák, VAR-ozás után a játékvezető les miatt érvénytelenítette a gólt.

Tétje csak a presztízs, de azért nem mutat jól a statisztikákban: Franciaország két győzelem és két döntetlen után elszenvedte története első vereségét Tunéziától. Az pedig gyakorlati okokból lehet aggasztó, hogy a fenyegető kiesés árnyékában kissé demoralizáltan védekező, nem túl erős ellenfél kezéből a fokozatosan klasszisok sorát is pályára küldve sem sikerült kicsavarni a győzelmet. Az egyetlen pozitívum a ma pihenők erejének tartalékolása lehet – ez a folytatásban nyerhet igazolást.

Tunézia nagy győzelmet aratott, Laidouniéknak lesz mit mesélniük az unokáknak, addigra talán elhalványul az első két mérkőzésen elszórt pontok emléke – de most még ott van a fejekben.

TUNÉZIA–FRANCIAORSZÁG 1–0 (0–0)

Al-Rajjan, Egyetemvárosi Stadion, 43 627 néző. Vezette: Conger (új-zélandi)

TUNÉZIA: Dahmen – Meriah, Gandri, Talbi – Kesrida, Szkiri, Laidouni, Maalul – Ben Szliman (Abdi, 83.), Kazri (Dzsebali, 60.), Ben Romdan (Saalali, 74.). Szövetségi kapitány: Dzsalel Kadri

FRANCIAORSZÁG: Mandanda – Disasi, Varane (Saliba, 63.), Konaté, Camavinga – Tchouaméni, Y. Fofana (Griezmann, 73.) – Guendouzi (O. Dembélé, 79.), Veretout (Rabiot, 63.) – Kolo Muani, Coman (Mbappé, 63.). Szövetségi kapitány: Didier Deschamps

Gólszerző: Kazri (58.)