Svájc és Kamerun csapata a vb előtt még soha nem játszott egymással tétmérkőzést. Előzetesen a sokkal tapasztaltabb Svájcot tartották a mérkőzés esélyesének, ehhez képest Kamerun sokkal veszélyesebb akciókat vezetett, mint afrikai ellenfele. Előbb Mbeumo lépett ki – a Marco Rossi magyar szövetségi kapitány egyik kedvence, a Napoliban futballozó – André-Frank Zambo Anguissa remek indításával, majd lőtt 8 méterről, éles szögből lőtt, Sommer csak kiütni tudta a labdát. Majd a Bayern München csatára, Eric-Maxim Choupo-Moting lépett ki, és talán sokkal veszélyesebb is lehetett volna a lövése, ha a kísérlet pillanatában Akanji nem támasztja meg hátulról.



Fotós: Anadolu Agency via AFP



Svájc többet birtokolta a labdát, kezdeményezni próbált, de Kamerun fegyelmezett védekezését nehezen tudta feltörni. Olykor a széleken vezetett akciók hordoztak magukban némi veszélyt, de az Inter kapusa, Onana nagyobb bravúr nélkül lehozta az első félidőt. Svájc csalódást okozott a támadó játékával, különösen a játékuk ritmusa maradt el a kívánt szinttől.

A szünet után ritmust váltott Murat Yakin csapata, és a 48. percben megszerezte a vezetést: Freuler vette észre a jobbon felfutó Shaqirit, aki laposan adott középre a védőjéről leváló Embolónak, aki 6 méterről könnyedén helyezte a labdát Onana kapujába.

A folytatásban sokkal aktívabb lett a játék, mint az első félidőben. Samuel Eto'o, a kameruni labdarúgó-szövetség elnöke is a helyszínen tekintette meg a meccset, és szomorúan konstatálta, hogy a csapata teljesítménye nem volt annyira meggyőző, mint ahogyan ő azt a vb előtt szerette volna. Sőt, egy meseszép svájci kontra végén Vargas lövése kis híján bement, de Onana nagy bravúrral kitolta a labdát a bal sarok elől.

Szűk húsz perccel a vége előtt két kulcsjátékosát, a gólszerző Embolót és Shaqirit is lecserélte Yakin, a svájciak szövetségi kapitánya. Rigobert Song is húzott egy váratlant: Choupo-Moting helyett Aboubakart küldte be a hajrára. Az eredmény már nem változott, Svájc érvényesítette a papírformát, győzelemmel kezdett a vb-n.

Svájc–Kamerun 1–0 (0–0)

Labdarúgó-világbajnokság, G-csoport, 1. forduló. Al Wakrah, Al-Dzsanub Stadion, 39 000 néző. V.: Tello, Chade, Martínez – argentinok.

Svájc: Sommer – Widmer, Akanji, Elvedi, Rodriguez (Comert, 90.) – Freuler – Sow (Frei, 72.), Xhaka – Shaqiri (Okafor, 72.), Embolo (Seferovic, 72.), Vargas (Rieder, 81.). Szövetségi kapitány: Murat Yakin.

Kamerun: Onana – Fai, Castelletto, N'Koulou, Tolo – Oum Gouet – Anguissa, Hongla (Ondoua, 69.) – Mbuemo (Moumi Ngamaleu, 81.), Choupo-Moting (Aboubakar, 74.), Toko Ekambi (N'Koudou, 74.). Szövetségi kapitány: Rigobert Song.

Gólszerző: Embolo (48.).