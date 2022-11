A katari labdarúgó-világbajnokság F csoportjának második fordulójában Horvátország 4-1-re nyert Kanada ellen. A kanadai válogatott a vb leggyorsabb góljával sokkolta az előző torna ezüstérmesét, de a horvátok ritmust váltottak és gyönyörű gólokkal megfordították a meccset, megszerezve első győzelmüket Katarban, míg Kanada ezzel a vereséggel kiesett. Gyors kanadai gól adta meg a mérkőzés alaphangját, a folytatás kiváló iramot, szórakoztató és folyamatos játékot hozott, mindkét oldalon lehetőségekkel. A horvátoknak időbe telt, amíg képesek voltak feltörni a fegyelmezett kanadai védelmet, és igazán veszélyes területre eljuttatni az akcióikat. A 26. percben már a kapuba is betalált az európai együttes, de les miatt elmaradt az egyenlítés, majd Borjan kapus bravúrja kellett ehhez. A szünet előtt aztán a horvátok nyolc perc alatt fordítani tudtak, bár a rivális lendülete addigra picit megtört. A szünet után támadólag lépett fel Kanada, amelybe a csereember Osorio hozott frissítést. Lüktető volt a tempó, mindkét csapat játékában benne volt az újabb gól. A horvátok területhez jutottak, ami helyzeteket is eredményezett számukra, így Borjannak akadt ismét dolga. A félidő közepén a kanadaiak összjátéka töredezetté vált, a horvátok pedig sokszor lassították a játékot, harmadik góljukkal pedig eldöntötték a meccset. Kanada ereje és lendülete addigra elfogyott, hiába érkeztek a cserék, a hajrában már nem volt gólveszély a játékukban. A rutinos horvátok kihasználták az ellenfél megroppanását, magabiztosan őrizték az előnyüket, a lefújás előtt pedig a kitámadó riválissal szemben kontrából megszerezték a negyedik góljukat is. Kanada történetének ötödik vb-meccsén először volt eredményes, vereségével viszont eldőlt, hogy már nem juthat tovább a csoportjából, így a házigazda Katar után a második biztos búcsúzó.