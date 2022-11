A fővárosi zöld-fehérekkel 2001-ben (akkor 22 éves volt) bajnoki címet ünnepelhetett. Ezután az NB II.-ben (Pécsi MFC, Komlói Bányász SK, Kaposvölgye VSC, Bajai LSE), illetve alacsonyabb osztályú bajnokságokban folytatta, ahol 378 alkalommal szerepelt. Még anno Gera Zoltánnal együtt került Pécsről a Fradihoz; akkoriban ugyanis a II. osztályú pécsiek vették meg a Gázszertől az NB I.-es jogot.

– Az első körben az argentinok és a németek veresége valóban vaskos meglepetés volt, de a kezdeti botlás után összekapták magukat: az utolsó csoportkörben Németország simán behúzza majd a Costa Rica elleni meccsét, s az argentinok is esélyesebbek a lengyeleknél – kezdte a 43 éves Kardos Ernő, az NB III.-as Majosi SE mestere. – A Marokkó–Belgium-találkozó végeredménye (2–0) viszont abszolút nem lepett meg, hiszen a marokkóiak is nagyjából hasonló játékerőt képviselnek. Az az igazság, hogy kezdenek kiegyenlítődni az erőviszonyok, s ez a jövőben csak tovább erősödik majd. Most fordul csak igazán élesbe a vb: egyenes kieséses rendszerben folytatják az állva maradt csapatok, s itt már nem lesz javítási lehetőség.

Arra a kérdésre, hogy Európa vagy Dél-Amerika ünnepelhet majd a katari labdarúgó-világbajnokág után, a következőket válaszolta.

– Ha a brazilok tudják tartani a formájukat, akkor leginkább nekik van sanszuk a világbajnoki aranyra – folytatta. – Ami pedig Európát illeti, a világbajnoki címet védő franciák játéka is igencsak meggyőző volt. Én mégis meglepetést szimatolok: nem tartom kizártnak, hogy egy nevető harmadik lesz majd az új világbajnok.

Emlékezzünk csak vissza a legutóbbi, 2016-os Európa-bajnokságra, amelyet Portugália úgy nyert meg, hogy mindegyik csoportmérkőzése döntetlennel zárult, s a folytatásban is – miután a rendes játék­időben nem született döntés – három alkalommal a hosszabbítás döntött. Vagyis a pillanatnyi forma, a (jobb) idegállapot lesz a döntő.