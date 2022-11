Csurgón kezdte edzői pályafutását, ahol hosszú éveken át ült a kispadon. Ezután Sopron, Veszprém, Keszthely, Nagykanizsa, Siófok, Balatonlelle, Szombathely, Kaposvár, Dunaújváros és Pécs következett. Összesen 161 NB I.-es mérkőzésen ült a kispadon (veszprémi, nagykanizsai, siófoki, szombathelyi és pécsi színekben) és 260 másodosztályú bajnokin. Egy alighanem páratlan csúcs is köthető Keszei Ferenc nevéhez: az irányításával kilenc (!) NB-s csapat lépett egy osztállyal feljebb.

– Hogy őszinte legyek, nem igazán vagyok elragadtatva – legalábbis eddig – az idei katari világbajnokságon látottakkal: a csapatok nagy része a biztonsága törekszik, éppen ezért a határozott védőjátékra építenek – kezdte még az esti meccsek előtt a 72 éves Keszei Ferenc, a megye egyben szereplő Balatonkeresztúr mestere. – Az Argentína–Lengyelország és a csütörtök esti Németország–Costa Rica meccsen viszont teljesen más lesz a leosztás. A lengyelek az argentínok előtt állnak, s a németeknek is mindenképpen nyerniük kell, ha a legjobb 16 között szeretnék folytatni. Márpedig ez a céljuk, azaz mindkét csapat nyílt sisakkal fog majd játszani. Én érzek annyi erőt az argentínokban – Lionel Messi maga a csoda, s akadnak társai is – és a németekben is, hogy a kezdeti botlásuk után kiharcolják a tovább jutást.

S hogy európai avagy dél-amerikai sikerrel zárul majd a vb?

– Ezt meg nem tudnám jósolni... – folytatta. – Volt olyan időszak, amikor a braziloknak akár már előre is oda lehetett volna adni a világbajnoki győztesnek járó trófeát, de most más időket élük. Kiegyenlítődtek a kontinensek között az erőviszonyok. Ha majd szombaton elrajtol az egyenes kieséses rendszer, akkor már jóval többet tudhatunk majd.