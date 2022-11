Hogy áll fel a védelem? A brazil válogatott kapcsán ez az egyik legnagyobb kérdés a hétfői, Svájc elleni mérkőzés előtt. A szerbek ellen Neymar mellett Danilo is bokasérülést szenvedett, és jelenleg azt sem lehet tudni, hogy a Juventus jobbhátvédje pályára léphet-e még Katarban. A svájciak és a kameruniak elleni találkozót biztosan kihagyja, és Tite szövetségi kapitányon múlik, hogy ki pótolja a 31 éves védőt. A brazil lapok szerint Éder Militao vagy Daniel Alves játszhat ezen a poszton, mindkettejük mellett szólnak érvek és ellenérvek, ahogyan arra a Marca által hosszabban idézett Casemiro is rávilágított.

– Nem lepne meg, ha Éder Militao játszana a jobb szélen, de Daniel Alves is okkal került be a keretbe – mondta a Manchester United középpályása. – A döntés a szövetségi kapitány kezében van. Az biztos, hogy Daniel Alves tapasztalt futballista, rengeteg trófeát nyert pályafutása során. Senkinek sem kell őt bemutatni, számos alkalommal bizonyított már, és mindig lehet rá számítani. Az biztos, hogy játszani akar, nem nézőnek jött Katarba. Ő támadóbb szellemű, technikásabb futballista, míg Militao inkább a védekezésben jeleskedik. Kettejük között ez a legnagyobb különbség. A svájciak elleni mérkőzés teljesen más lesz, mint a szerbek elleni, de mi csak magunkkal foglalkozunk. Tudjuk, hogy a szerbek legyőzése után már most sokan minket tartanak a legnagyobb esélyesnek, de nem szabad, hogy belesétáljunk ebbe a csapdába. Meccsről meccsre kell haladnunk, és egyetlen ellenfelünket sem becsülhetjük le.

Éder Militao és Daniel Alves összehasonlításánál azt is érdemes figyelembe venni, hogy előbbi 24, utóbbi pedig 39 éves, így erőnlétileg is lehet köztük különbség. Arról nem is beszélve, hogy míg Militao alapember a Real Madridban, és a legmagasabb szinten futballozik, Alves a mexikói Pumas játékosa, és szeptember óta nem lépett pályára tétmérkőzésen. Ugyanakkor mellette szól, hogy ő klasszikus jobbhátvéd, ezzel szemben Militao inkább a védelem közepén érzi jól magát.

Tite természetesen már tudja, milyen kezdőcsapattal áll ki a svájciak ellen, ám a hivatalos sajtótájékoztatón egyelőre nem akarta kiteregetni a lapjait. Abban viszont nagyon bízik, hogy a sérült kulcsemberek pályára léphetnek még a katari vb-n.

– Nagyon bízom benne, hogy Neymar és Danilo is játszhat még ezen a világbajnokságon – mondta a 61 éves szövetségi kapitány. – Hogy Neymar nélkül kevesebb esélyünk lenne a végső győzelemre? Brazília mindig is a tehetséges futballistáitól függött, Neymar pedig kivételes képességű labdarúgó. Nyilvánvalóan sok múlik azon, hogy ő játszik-e, de rajta kívül is több nagyszerű játékosunk van.

Tite egyébként abból a szempontból kényelmes helyzetben van, hogy bárhogy is áll fel, az elmúlt egy-két év teljesítménye alapján nem kell különösebben aggódnia a védelem miatt. Bár a brazil válogatottat a legtöbben a látványos támadójáték miatt kedvelik, a mostani csapattal kapcsolatban a kiváló védekezést is érdemes kiemelni. A selejtezőben 17 mérkőzésen mindössze öt gólt kapott a selecao, a legutóbbi öt tétmeccsén pedig csak egyet. Arra pedig, hogy Brazília legalább két gólt kapjon egy találkozón, legutóbb 2020 októberében, a Peru ellen 4–2-re megnyert vb-selejtezőn volt példa.