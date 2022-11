A kezdés után a walesiek próbáltak kezdeményezni a megilletődött irániakkal szemben. A 10. perc után iráni részről a kapusbravúrt egy lesgól követett, amitől aztán egycsapásra megélénkült a gárda és a mérkőzés is. Irán sebességet váltott, sok mozgással átvette a kezdeményezést, támadójátéka pedig veszélyesebbé vált, mint a technikai hibák sorát vétő, sokszor sablonos riválisé.

A szünet után sem változott a játék képe, sőt, az 52. percben Azmun ziccerből lőtt kapufát, majd Golizadeh távoli ismétlésnél szintén a kapufa mentette meg Walest a góltól. Az európaiak játéka továbbra is kilátástalan és veszélytelen volt, Irán egyre inkább felbátorodott, de a befejezéseknél, az utolsó passzoknál már ott is kiütközött a fáradtság, és jöttek a hibák. De jöttek a cserék is, amelytől ismét lendületet kapott.

A hajrában bő tíz percig emberelőnyben játszott Irán – a kapus walesi Hennesseyt állították ki rossz ütemű kifutás miatt –, amely a végjátékban két góllal eldöntötte a találkozót.

A 99. percben nem szabadult fel a folyamatos nyomás alatt lévő walesi kapu, Cesmi pedig középről, 22 méterről kilőtte a bal alsó sarkot. Két perccel később pedig a félpályánál szerzett labdát az iráni együttes, amely négy a kettő ellen vezetett kontrát, a befejező ember Rezajan lett, aki a jobbösszekötő helyéről, már bőven a tizenhatoson belül higgadtan emelt a kapu jobb oldalába.