Sérülés miatt mindkét oldalon kérdéses volt néhány sztárjátékos játéka – végül az uruguayiaknál Edinson Cavani a kispadon, Ronald Araújo pedig még ott sem kapott helyet, a túloldalon azonban a Marseille elleni Bajnokok Ligája-meccsen megsérült Szon Hung Min arcmaszkban a pályára lépett.

Lendületesen, koreai mezőnyfölénnyel, de helyzet nélkül telt el az első tizenöt perc. Az uruguayiak ezután magukra találtak és több helyzetet is kialakítottak, ám a stabilitásáról ismert koreai védelem jól végezte a dolgát és a félidő második felére visszaesett a találkozó irama.



Fotós: AFP



Az első igazán nagy lehetőség Hvang I Dzso előtt adódott, aki középről kilenc méterről lőtt fölé senkitől sem zavartatva, majd a játékrész hajrájában Uruguay is eljutott egy kapufáig Diego Godín fejese jóvoltából. A szünet azonban kaput eltaláló lövés, így gól nélkül következett.

Társaihoz hasonlóan a két csapat legutóbbi tétmérkőzésén duplázó és az uruguayiakat azzal a 2010-es vb negyeddöntőjébe juttató Luis Suárez előtt a második félidő elején sem akadt nagy helyzet, így a 64. percben Cavani érkezett a helyére.

A meccs utolsó harmadában egyértelműen a dél-amerikaiak voltak veszélyesebbek, ám egészen a hajráig kellett várni igazán nagy lehetőségre, amikor előbb Darwin Nunez hagyott ki egy helyzetet, majd Federico Valverde lőtt egy hatalmas kapufát, amire a válasz egy nagy kapushiba után egy Szon-próbálkozás volt a túloldalról.

A mérkőzés azonban kaput eltaláló lövés nélkül fejeződött be, az uruguayi válogatott tétmérkőzésen így továbbra is veretlen Diego Alonso irányítása alatt, ám a dél-koreaiak elleni százszázalékos vb-történelem megszakadt, amivel garantálható az óriási csata a folytatásban ebből a csoportból.

Uruguay–Dél-Korea 0–0

Labdarúgó világbajnokság, H-csoport, 1. forduló. Al Rayyan, Education City Stadion, 41 663 néző. V.: Turpin (francia).

Uruguay: Rochet – Cacares, Godín, Gimenez, Olivera (Vina, 79.) – Valverde, Bentancur, Vecino (da la Cruz, 79.) – Pellistri (Varela, 88.), L. Suarez (Cavani, 64.), Nunez. Szövetségi kapitány: Diego Alonso.

Dél-Korea: Kim Sz. G. – Kim M. H, Kim M. Dzs., Kim J. G., Kim Dzs. Sz. – Hvang I. B., Dzsung, Lee Dzs. Sz. (Szon Dzs. H., 74.)– Na (Lee K. I., 74.), Hvang I. Dzs. (Cso, 74.), Szon H. M. Szövetségi kapitány: Paolo Bento.