Foci vb 2022 1 órája

Kieshetnek Messiék, a világbajnok továbbjuthat

Két sztárcsapat, az egyaránt a végső győzelemre is esélyesnek tartott címvédő Franciaország, valamint a Lionel Messivel felálló Argentína is pályára lép a katari labdarúgó-világbajnokság hetedik játéknapján. Az előjelek azonban merőben eltérőek: míg Mbappéék már tovább is juthatnak, addig Messiék egy újabb vereséggel biztos, hogy már a csoportkör végén búcsúznak.

Loszaíl, 2022. november 22. Az argentin Lionel Messi ünnepel, miután büntetõrúgásból gólt szerzett a katari labdarúgó-világbajnokság elsõ fordulójában, a C csoportban játszott Argentína-Szaúd-Arábia mérkõzésen a Loszaíl Stadionban 2022. november 22-én. MTI/AP/Ricardo Mazalan Fotós: Ricardo Mazalan

A C csoportban az első fordulóban a torna eddigi legnagyobb meglepetését okozó Szaúd-Arábia, az első fordulóban csalódást keltő játékkal Mexikó ellen döntetlent elérő Lengyelországgal találkoznak. A szaúdiak egy újabb bravúros győzelemmel már továbbjutást ünnepelhetnek, ami az 1994-es torna után hatodik vb-részvételük során másodszor sikerülhet nekik. A lengyelek továbbra is csak Robert Lewandowskiban és az ő góljaiban bízhatnak, persze nem ártana, ha kapna némi segítséget a csapattársaktól. A csoport másik mérkőzésén magyar idő szerint este 8-tól egy igazi latin-amerikai rangadó keretében lép páyára Mexikó és Argentína. Ha délután a szaúdiak nyernek, akkor mindkét csapat számára óriási lesz a tét: ebben az esetben ugyanis Mexikó a szinte biztos továbbjutásért, míg Argentína az életben maradásért fog küzdeni. Az argentinok eddig csupán két vébén, 1958-ban és 2002-ben ragadtak bent a csoportban. A vb-trófeáért Katarba érkező Messi (és persze minden argentin) nyilván szeretné elkerülni ezt a szégyent. Késő délután európai rangadón lép pályára a világbajnoki címvédő francia csapat: Mbappéék a selejtezők során remeklő (10 meccsen 9 győzelmet elérő) dánokkal meccselnek. Az első fordulóban az ausztrálok ellen gálázó Giroud-éknak jó lesz vigyázniuk, mert a Nemzetek Ligájában oda-vissza kikaptak a masszív dán csapattól. A franciák egy újabb győzelemmel biztosan továbbjutnak.

