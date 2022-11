Ma akár az is előfordulhat, hogy Lionel Messi befejezi vb- és talán válogatott karrierjét is, ha Argentína kikap a lengyelektől, ugyanakkor a D-csoportban még az utolsó helyen álló, a ferencvárosi Aissa Laidounit is soraiban tudó Tunéziának is van matematikai esélye a továbbjutásra. A két csoportban csak az vehető biztosra, hogy Franciaország az 1–2. hely valamelyikén végez.

C-csoport

Lengyelország: győzelemmel vagy döntetlennel biztosan továbbjut. Ha kikap Argentínától, akkor pontazonosságba kerülhet Szaúd-Arábiával vagy Mexikóval, ez esetben a gólkülönbség dönt.

Argentína: győzelemmel biztosan továbbjut, vereséggel biztosan kiesik. Ha döntetlent játszik Lengyelországgal, akkor a másik mérkőzés eredményétől függően tovább is juthat – (1) ha az a meccs is iksz (2) vagy Mexikó nyer, de a gólkülönbsége nem lesz jobb –, de ki is eshet (ha Szaúd-Arábia nyer).

Szaúd-Arábia: győzelemmel biztosan továbbjut, vereséggel biztosan kiesik. A döntetlen akkor lehet elég, (1) ha a másik mérkőzésen Lengyelország legyőzi Argentínát, (2) vagy ha az argentinok nyernek legalább három góllal és a lengyeleknek kevesebb lesz a szerzett góljuk, mint nekik.

Mexikó: csak a győzelem érhet továbbjutást. Ha a mexikóiak legalább négy góllal megverik Szaúd-Arábiát, biztosan továbbjutnak. Ha kevesebbel győznek, de a másik meccset a lengyelek nyerik, akkor is; ha a másik meccs argentin győzelemmel vagy döntetlennel ér véget, a gólkülönbség dönt.

D-csoport

Franciaország: már továbbjutott, és csak akkor nem lesz csoportelső, ha Tunéziától kikap, Ausztrália pedig legyőzi Dániát, és a két meccs eredménye alapján az ausztrálok ledolgozzák hatgólos lemaradásukat a gólkülönbséget illetően.

Ausztrália: ha legyőzi Dániát, biztosan továbbjut. A döntetlen akkor elég, ha Tunézia nem veri meg a franciákat.

Dánia: csak győzelem esetén juthat tovább. Ha közben Tunézia is győz, akkor a két csapat között gólkülönbség rangsorol (jelenleg a dánok több szerzett góllal előzik meg az észak-afrikai csapatot).

Tunézia: csak a franciák legyőzése esetén juthat tovább, ráadásul kizárólag akkor, (1) ha a másik mérkőzés döntetlent hoz, (2) vagy a dánok úgy verik meg Ausztráliát, hogy tunéziai, dán összevetésben a gólkülönbség nem az európai csapatnak kedvez.