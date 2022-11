A két NB I.-es kaposvári évadában 47 mérkőzést játszott. 1976 nyarán került a Vasashoz, ahol hét szezont húzott le. A fővárosi piros-kékellel 1981-ben kupagyőztes volt, előtte egy évvel pedig szintén kupadöntőt játszhatott. 1980-ban és 1981-ben a bajnoki pontvadászatban bronzérmet szerzett. Szerepelt KEK és UEFA Kupa-mecseken, 1983-ban Közép-Európa Kupát nyert.

Három híján 300 mérkőzést húzott le az élvonalban, amelyeken 133 gól szerzett. 1982-ben ő hódította el Magyarországon a gólkirályi címet. Ebben az évben részt vett a Spanyolországban rendezett világbajnokságon, ahol csereként lépett pályára Salvador ellen, s hét perc alatt három gólt szerzett. 1985-ben Franciaországba a Montpellier csapatához szerződött, majd hazatérve egy-egy szezont játszott még az MTK, a Veszprém és a BVSC színeiben

1979 és 1984 között 33 alkalommal volt válogatott. Ezután előbb férfi, majd női csapatoknál edződött. Az FC Femina mestereként hat bajnoki aranyat (2001–2003 és 2006–2008), továbbá egy ezüstöt (2004) és egy bronzot (2005) könyvelhetett el. 2010 és 2012 között ő volt a magyar női labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya.

– A világbajnokság első körében két nagy meglepetés volt: előbb Szaúd-Arábia verte Argentínát, majd másnap a németek kaptak ki Japántól – kezdte a 66 éves Kiss László, akit még a vasárnap esti lapzártás Németország–Spanyolország ütközet előtt kérdeztünk. – Most ugyanannyi pontja van Argentínának, mint Szaúd-Arábiának, s meglepetésre a japánok is alulmaradtak egy góllal attól a Costa Rica-i válogatottól, akiket az első körben egy hetessel hintett meg Spanyolország. Nem vagyok jós, de úgy vélem, hogy a spanyolok oda érhetnek a végén akár az első helyre is, de nem szabad leírni a német válogatottat sem. Ők képesek összekapni magukat, s a legvégsőkig küzdenek és harcolnak. Akár még a legvégéig is eljuthatnak...

De hogyan látja Kiss László a VAR-rendszert?

– Ezt most mint egykori játékos mondom: nem is az a legfőbb baj, hogy ez miatt hosszabbítanak többet. A fő gond, hogy (kívülről) megszakítják a mérkőzést, s megáll a játék. Egészen addig meg volt a meccs ritmusa, s kezdhetik elölről – folytatta az egykori 33-szoros válogatott játékos.

S hogy mely válogatott tagjai ünnepelhetnek majd a katari világbajnokság után?

– Én két európai és ugyancsak két dél-amerikai országot tartok favoritnak: nevezetesen Franciaországot és Spanyolországot, illetve Brazíliát és Argentínát – mondta amolyan zárszóként Kiss László. – A dél-amerikaiak az úgynevezett latin focit képviselik, s talán technikásabb játékosok is. Az európaiak viszont nagyon együtt vannak, kitalálják csapattársuk gondolatát; már pedig szerintem most ez lesz a nyerő.