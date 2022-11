Sergio Agüero ezt a videót posztolta a Twitter-oldalán. Az argentin válogatottal három foci-vb-t megjárt korábbi klasszis pechjére brazil szurkolókkal utazott együtt Katar felé. Agüero az argentin válogatott külső stábtagjaként lesz jelen a világbajnokságon, s a gondolatait is megosztotta az esélyekről.

A pályafutása javát a Manchester Cityben töltő, egy éve a Barcelonától visszavonuló klasszis a Stake.com oldalnak adott interjúban először az egészségéről beszélt.

– A kardiológusommal való folyamatos egyeztetésnek köszönhetően egyre jobban érzem magam, de a világbajnokság nyilván extra izgalmat hoz majd az életembe.

Természetesen Lionel Messi formája Agüero szerint is meghatározza Argentína játékát és esélyeit.

– Azt hiszem, Messi alkalmazkodott az új csapathoz. Százszázalékos formában Leo ma is halálos lehet. De azt is mondhatnám, hogy ha csak a tudása hatvan-hetven százalékát nyújtja, akkor is komoly hasznára lehet az argentin válogatottnak. Lionel Scaloni rendszere sokat segít neki, tehermentesíti, ami korábban nem volt így. A mostani csapat sokat tesz azért, hogy Messinek ne kelljen mindig a maximumot nyújtania. Korábban Argentína mindig arra törekedett, hogy birtokolja a labdát, és támadjon, irányítsa a meccset. Ma ez nem feltétlenül van így, négy ember mindig hátul marad, ami megkönnyíti Messi dolgát, a védekezéssel nem kell annyit törődnie.

Agüero elfogult Messivel, a másik argentin legendával, Diego Maradonával viszont ellentmondásos volt a viszonya. Maradona egyik lánya volt a felesége, de aztán elváltak, amit Maradona kegyetlenül megbosszult, a veje összes képét kitörölte a családi albumokból. Agüero ennek ismeretében érthetően óvatosan fogalmaz, amikor arra kérték, hasonlítsa össze a két kiválóságot, azzal tért ki a válasz elől, hogy ennek nincs értelme.

Sergio Agüero amondó, ha nem Argentína nyeri a világbajnokságot, akkor legyen új győztes.

– Nem szeretném, hogy ismét Brazília, Németország vagy Franciaország nyerjen. Akkor már inkább látnék egy új győztest – jegyezte meg.

Agüero megnevezett három lehetséges meglepetéscsapatot is. Szerinte Ecuadort és Kanadát is alábecsülik, és Szenegált is képesnek tartja arra, hogy jó eredményt érjen el. Bár amikor ezt mondta, még nem tudhatta, hogy Sadio Mané végül mégsem lehet ott a világbajnokságon.