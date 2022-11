Timothy Weah egy szempontból már túlszárnyalta apját, pedig még csak 22 éves. Világbajnokságon lépett pályára, és gólt is szerzett. 1995 aranylabdása, George Weah a libériai válogatottat erősítette, amivel sokkal rosszabb esélyei voltak a kijutásra, mint Timothy Weah-nak az Egyesült Államokkal.

Timothy Brooklynban született az Egyesült Államokban. Apja, George ekkor még profi futballista volt. Timothy gyerekként Floridában és New Yorkban játszott serdülőként, majd 2013-ban a New York Red Bulls csapatához került. Tizenhárom éves korában a Chelsea-nél járt próbajátékon, de ezt követően nem a londoni csapat, hanem a Paris Saint-Germain akadémiájára igazolt. A nagy George a Chelsea és a PSG játékosa is volt: előbbinél 2000-ben, utóbbinál 1992–1995 között profiskodott.

A fiú 2017-ben profi szerződést kapott a PSG-től; habár a felnőttek között nem játszott sokat (csupán hat tétmeccsen lépett pályára két év alatt az első csapatban), két gólt szerzett a párizsi színekben (a Francia Szuperkupában a Monaco, a bajnokságban a Caen ellen).

Weah később kölcsönben a Celtichez került, de itt csupán hat hónapot töltött el, ám az idény végén bekerült az Egyesült Államok U20-as világbajnokságra utazó korosztályos keretébe.

A tornát követően a Lille csapott le rá. Az első szezonját combhajlító izmának sérülése tette tönkre, a következő idényben azonban 28 meccsen lépett pályára a Ligue 1-ben, és három gólt szerzett. Ezt megismételte a 2021–2022-es évadban is, de játékperceinek száma majdnem megkétszereződött a bajnokságban. Az elmúlt idényben 1885 percet töltött összesen a pályán minden sorozatot figyelembe véve, három góllal és négy gólpasszal zárva azt.

Timothy 2018-ban mutatkozott be az amerikai felnőttválogatottban, és ugyanebben az évben első, kezdőként lejátszott mérkőzésén meg is szerezte első gólját a nemzeti csapatban Bolívia ellen. Weah azóta Jamaica és Marokkó ellen is betalált, mielőtt a 2022-es világbajnokságot góllal kezdte volna a Wales ellen.

Apja, George politikai karrierbe kezdett sportolói pályafutása után. 2018 óta Libéria elnöke, korábban a szenátust is vezette. George és Timothy édesanyja, Clar jelenleg Libériában élnek, és együtt utaztak Katarba, hogy lássák fiukat a világbajnokságon játszani, bár – mint állami vezető – George nem a szurkolók között, hanem a FIFA által biztosított VIP-páholyból nézhette Timothy gólját a walesiek ellen.