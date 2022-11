A tizedik percben Ronaldo ugrott ki egy passzal, de hosszan tolta meg a labdát, így Lawrence kapus menteni tudott előle. A ghánai kapuson áteső portugál reménykedő tekintettel nézett az amerikai bíróra, de az határozottan és helyesen jelezte, hogy kirúgás következik.

A 13. percben ismét a portugál villant, akkor egy beadás után óriásit emelkedve bólintott a kapu mellé. Fölényben játszottak a portugálok, de igazán nagy helyzetet nem tudtak kialakítani, miközben a ghánaiak szemmel láthatóan kontrákra rendezkedtek be, a spanyol helyett az afrikai válogatottban kikötő Inaki Williams lesett a lehetőségre. A 28. percben Bernardo Silva tette vissza a labdát jobbról, az alapvonalról, de Joao Felix 16 méterről a lelátóra lőtte a labdát.

A 31. percben Ronaldo lőtte ki a kapu baloldalát, de mivel előtte lökte Djikut, a bíró érvénytelenítette a gólt. Ronaldo kicsit ideges volt, és igaz, ami igaz, ennél nagyobb lökést is tovább engedtek már a vb-n.

A 37. percben Ghána is mutatott valamit, két szögletet rúgtak egymás után. Az vicces volt, amikor az első szöglet előtt Seidu Alidu dobni indult, majd, amikor szóltak neki, hogy szöglet lesz, villámgyorsan otthagyta a labdát. Ez volt a félidő utolsó igazán emlékezetes jelenete, két kaput eltaláló lövéssel tudták le a csapatok a játékrészt.



Fotós: AFP



A második félidőben az első helyzet a ghánaiak előtt adódott, amikor az 55. percben Kudus lőtt 23 méterről nem sokkal bal alsó sarok mellé.

A 63. percben aztán jött a fordulat: Ronaldo lépett ki egy indítással, Salisu elpöckölte előle a labdát, de közben (vagy utána) a bokáját is összekoccantotta, a játékvezető pedig azonnal a tizenegyes pontra mutatott. A videóbíró nem jelzett, így Ronaldo a labda mögé állhatott, és hatalmas erővel bombázott a jobb felső sarokba. Ezzel ő lett az első futballista a világon, aki öt világbajnokságon is a kapuba talált.

Rákapcsoltak a ghánaiak, előbb a 72. percben Kudus lőtt 23 méterről, először munkát adva a portugál kapusnak, egy perccel később pedig jött az egyenlítő gól: Danilo rúgott luftot egy beadásnál, a lábai között elguruló labdára pedig Andre Ayew érkezett, és Raphael Guerreirót megelőzve közelről a kapuba passzolt.

Ezzel megszületett a katari vébé első afrikai gólja is. Nem sokáig örülhettek azonban a ghánaiak, mert öt perccel később már ismét a portugálok vezettek: Bruno Fernandes tökéletes kiugratásánál most egy afrikai védő hibázott, Joao Félix pedig magabiztosan lőtt 10 méterről a jobb alsó sarokba. Az egy perccel korábban lecserélt ghánai gólszerző, Andre Ayew még a kispadnál beszélgetett a pályának háttal állva, amikor társai már ismét hátrányban voltak.

Nagyon ráéreztek a portugálok a játék ízére, és a 77. percben pályára lépő Rafael Leao jóformán az első labdaérintéséből megszerezte a portugálok harmadik gólját.

De még nem volt vége! A 89. percben egy újabb portugál védelmi hibát kihasználva Osman Bukari fejelt közvetlen közelről Diogo Costa kapujába. A találat után Ronaldo gólörömét utánozta, ami nem igazán tetszett a portugál világsztárnak.

Az utolsó percekre még jutott egy kis lökdösődés, de a portugálok a ráadás 9 percében már rutinosan megtartották a vezetést (még Diogo Costa óriási hibája ellenére is), ezzel lépéselőnybe kerültek a második forduló előtt, amikor november 28-án majd Uruguayjal találkoznak.

Portugália–Ghána 3–2 (0–0)

Labdarúgó világbajnokság, H-csoport, 1. forduló.

Portugália: Diogo Costa – Cancelo, Danilo Pereira, Dias, R. Guerreiro – Neves (Leao, 77.), Bruno Fernandes, Otávio Carvalho, 56.) – Bernardo Silva (Palhinha, 88.) – Joao Félix (Joao Mário, 88.), C. Ronaldo (G. Ramos, 88.). Szövetségi kapitány: Fernando Santos

Ghána: Zigi – Seidu, Djiku, Amartey, Salisu, Baba Rahman – Samed, Partey, Kudus – A. Ayew, Inaki Williams. Szövetségi kapitány: Otto Addo

Gólszerző: C. Ronaldo (65. – 11-esből), Joao Félix (78.), Leao (80.), ill. A. Ayew (73.), Bukari (89.).