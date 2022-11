A 2022-es labdarúgó-világbajnokság harmadik játéknapján a C-csoportban Szaúd-Arábia ellen mutatkozik be Argentína, majd a D-csoportban Dánia Tunéziával játszik. Az esti mérkőzések között izgalmas összecsapásnak ígérkezik a Mexikó-Lengyelország találkozó a C-csoportban, majd később a D-csoportban a világbajnoki címvédő Franciaország az ausztrál válogatott ellen lép pályára.

A katari-vb harmadik játéknapján bemutatkozik a torna egyik nagy esélyese. Argentína válogatottja Szaúd-Arábia csapatával mérkőzik meg kedden 11 órától. A dél-amerikaiak minden bizonnyal már az első találkozón a győzelem mellett növelnék a gólkülönbségüket a C-csoport papíron leggyengébb ellenfele ellen. Lionel Scaloni csapatában nincs sérült, és a szaúdiaknál is mindenki egészséges.

Az argentin-szaúdi meccs után a torna egyik sötét lovának tartott Dánia csap össze Tunéziával délután 14 órakor. Kasper Hjulmand csapatában csak az Union Berlin kapusa, Frederik Rönnow sérült. A dánoknál nagy figyelem övezi a tavalyi Eb-n szívrohamot kapó Christian Eriksen visszatérését nagy tornára.

A keddi nap talán legizgalmasabb mérkőzése a Mexikó-Lengyelország összecsapás lehet délután 17 órakor. Az argentin Gerardo Martino csapatának több kulcsjátékosa Európában és Közép-Amerikában játszik. A mexikóiak legnagyobb sztárja a Napoli szélsője, Hirving Lozano, de kiemelt szerep hárulhat az Ajax védekező középpályására Edson Álvarezre is, akinek a labdaszerzés mellett a támadójátékból is ki kell majd vennie a részét. A Czeslaw Michniewicz vezette lengyel válogatott szépen búcsúztatná a korszakos középcsatárukat, Robert Lewandowskit, akinek ez lehet az utolsó nagy világversenye.

A kedd este 20 órakor kezdődő Franciaország-Ausztrália meccs már négy évvel korábban az oroszországi világbajnokságon is összejött. A csoportkörben a franciák Griezmann tizenegyesével és Behich öngóljával legyőzték az ausztrálokat. Deschamps senkit nem hívott be a sérült Karim Benzema helyett a keretbe, mert a franciák kapitánya szerint a 25 fős keret is elég erős a céljaik eléréséhez.

M4 Sport

11.00: Argentína - Szaúd-Arábia

14.00: Dánia-Tunézia

17.00: Mexikó-Lengyelország

20.00: Franciaország-Ausztrália