– Mit is mondhatnék ellenfelünkről – kezdte Zlatko Dalic. – A belgák négy esztendeje ott vannak a világranglista elején, évekig elsők voltak, s ha nekünk kellett volna arról határoznunk, hogy ez a találkozó döntsön egy fontos dologról, biztos nem ezt akartuk volna. Nem téveszthet meg minket az eddigi teljesítményük, nehéz meccs lesz ez számunkra. Nekünk tehát ez is kulcsmeccs lesz, szeretnénk az élen továbbjutni. Nem csak egy pontért megyünk, mert ha arra játszunk, biztosan rosszul jövünk ki belőle. Olyan hozzáállás kell, amilyen Kanadával szemben volt. Magasra tettük a mércét, de fel kell nőnünk a feladathoz.

A sajtótájékoztató másik horvát résztvevője, Mateo Kovacic szerint tisztában vannak azzal, hogy mire is számíthatnak csütörtökön.

– Ez a világbajnokság, s most is meg kell mutatnunk, mire vagyunk képesek. Romelu Lukakut ismerem a Chelsea-ből. Évek óta bizonyítja, milyen remek labdarúgó. Kevin De Bruyne évek óta a világ három legjobb középpályása között van, a Premier League-ben pedig gyakorlatilag a legjobb, ezért az külön jó lenne nekünk, ha nem a legjobb formáját nyújtaná.

Dalic Eden Hazard-t is kiemelte, majd megjegyezte, hogy felkészülten várják az összecsapást, mely valóságos háború lesz a futballpályán. Kovacic megjegyezte, Belgium ellen jó alkalom kínálkozik arra, hogy megmutassák ismét, hogy a kockások is a topcsapatokhoz tartoznak. Tisztában vannak vele, hogy az eddigi két világbajnoki meccsük is roppant fontos volt Katarban, de a belga válogatott elleni más szintet képvisel.