A továbbjutását már bebiztosító brazil válogatott tartalékosabb összeállításban lépett pályára Kamerun ellen, de így is világsztárokat állított a kezdőbe a szövetségi kapitány, Tite. Többek között a Real Madriddal BL-győztes Eder Militao és Rodrygo, valamint a Manchester United sztárigazolása, Antony is ott volt a pályán. A kameruni válogatott matematikailag még továbbjuthatott, ehhez viszont arra volt szüksége, hogy legyőzze az ötszörös világbajnokot, és a másik meccsen Svájc ne verje meg Szerbiát.

Jól kezdtek a brazilok, különösen Antony volt elemében, akivel alaposan meggyűlt a baja a kameruniaknak. A 14. percben Martinelli fejelt gyönyörűen kapura, Epassy hatalmas bravúrral védett. Elképesztő fölényben játszott Brazília, közel 70 százalékban birtokolta a labdát, de komoly gólhelyzetet nem tudott kialakítani. A 33. percben Dani Alves lőhetett szabadrúgást veszélyes helyről, de nam talált kaput. A félidő hosszabbításában a semmiből szerezhettek volna vezetést a kameruniak, de Ederson látványos védéssel tolta szögletre Mbeumo fejesét.

A második félidőre lendületesebben jött ki Kamerun, az 51. percben Aboubakar lövése kerülte el kevéssel a jobb alsót. Az 58. percben Militao lőtt kapura, Epassy bravúros védése azonban megakadályozta a brazil vezetést. A brazilok többször is lövőhelyzetig jutottak, de pontatlanul céloztak vagy túlkombinálták a támadásaikat. A 22. percben Ntcham kínálta meg egy távoli lövéssel Edersont, de könnyedén védett a brazil kapus. A kameruniak ideje egyre fogyott, a bravúros továbbjutás elérhetetlennek tűnt, ráadásul a másik meccsen Svájc vezetett Szerbia ellen.

A 84. percben Bruno Guimaraes eldönthette volna a mérkőzést, de Raphinha beadása után nem tudta jól eltalálni a labdát gólhelyzetben. A 92. percben óriási meglepetésre Aboubakar révén vezetést szerzett Kamerun, azonban óriási butaságot csinált, mert levette a mezét, amiért megkapta a második sárga lapját, így kiállította a bíró.

A folytatásban újabb gól már nem esett, Kamerun 1-0-ra nyert, de nem tudott továbbjutni, mert Svájc 3-2-re legyőzte a szerbeket.

Kamerun–Brazília 1–0 (0–0)

Labdarúgó-világbajnokság, G-csoport, 3. forduló. Lusail.

Kamerun: Epassy – Fai, Wooh, Ebosse, Tolo – Mbeumo (Toko Ekambi, 64.), Kunde (Ntcham, 68.), Anguissa, Moumi Ngamaleu (Ngom Mbekeli, 86.) – Aboubakar, Choupp-Mouting. Szövetségi kapitány: Rigobert Song.

Brazília: Ederson – Dani Alves, Militao, Bremer, Telles (Marquinhos, 55.) – Antony (Raphinha, 79.), Fred (Bruno Guimaraes, 55.), Fabinho, Martinelli – G. Jesus (Pedro, 64.), Rodrygo (Everton Ribeiro, 55.). Szövetségi kapitány: Tite.

Gólszerző: Aboubakar (90+2.).

Kiállítás: Aboubakar (90+3.).