A most 43 éves Balajcza Szabolcs a Kaposvári Rákócziban kezdte a pályafutását, ahol 55 mérkőzést húzott le az élvonalban. A 2005/2006-os szezonban felállított egy (házi) csúcsot: 538 percen át érintetlen maradt a kapuja. 2006-ban igazolta le az Újpest, amelynek több mint egy évtizeden át volt a hálóőre. 2006 és 2017 között összesen 301 NB I.-es találkozón vigyázott a fővárosi lilák kapujára. 2009-ben ezüstérmes volt az Újpesttel, 2014-ben pedig elhódították a Magyar Kupát.

Tizenkét évesen Kaposváron került közelebbi kapcsolatba a labdarúgással, s a somogyi megyeszékhely mellett található megyei I. osztályú Hetes játékosaként vonult vissza az aktív játéktól 41 évesen. 2020-tól Felcsúton a Puskás Akadémia FC kapusedzőként dolgozik.

– Nem lehet azt állítani, hogy a negyeddöntők mentesek lettek volna a meglepetésektől – kezdte a 43 életévét taposó Balajcza Szabolcs. – Pénteken a horvátok, szombaton délután pedig a marokkóiak okoztak meglepetést, s mindjárt tegyük hozzá, hogy nem is kicsit. Én egyébként a katari világbajnokság döntőjébe a franciákat és a brazilokat vártam, de csak a gallok juthatnak be. Nagyon sajnálom a brazilok kiesését, mert az ő játékukat lehet élvezni és szeretni. Szemre is tetszetős, amit előadnak a pályán.

De vajon mit hoz a folytatást?

– Csak azt tudom mondani, amit én szeretnék: annyi volt már a vaskos meglepetés ezen a világbajnokságon, hogy lehetetlen előre jósolni... – folytatta. – Az első, kedd esti elődöntőben Horvátország szerintem maga alá gyűri Argentínát. Nekem nem igazán jön be az argentínok játéka. Brusztolnak, keménykednek; nem látványos, mint például a braziloké. A horvát válogatottat viszont egyénileg jobban képzett játékosok alkotják: olyanok, akik tudják, hogy mi a céljuk, mit akarnak, s ennek rendelnek alá mindent. Szerdán este a vb-címvédő franciák Marokkóval találkoznak. Az afrikai csapatról mindennél többet elárul az, hogy előbb a spanyolokat, szombaton pedig az Európa-bajnok portugálokat verte úgy, hogy még csak gól sem kaptak. A franciáknak nem lesz könnyő dolguk a felállt, amúgy is roppant masszív és acélos marokkói védelem ellen. Többször is azt mondtuk, hogy most véget ér a marokkóiak menetelése, de szerintem a Franciaország elleni elődöntő tényleg a végállomást jelenti számukra. A december 18-ai aranymeccsen aztán újra majd a franciák örülhetnek – én egyébként nekik szurkolok –, illetve ünnepelhetnek.

Kapus szempontból ki a katari világbajnokság (eddigi) legnagyob hőse?

– Egyértelműen a marokkóiak hálóőre, Jasszin Bunu – mondta Balajcza Szabolcs amolyan zárszó gyanánt. – A korábban Európa Ligát nyert Sevilla kapusának teljesen más jellegű feladata van a világbajnokságon, mint spanyol klubcsapatában. Együtt kell élnie a játékkal, s minden pillanatban a topon kell lennie. Ha csak egy pillanatra lankad a figyelme, az már végzetes lehet. Amúgy ma már nem igazán van különbség kapus és mezőnyjátékos között; tulajdonképpen a hálóőr is sokszor mezőnyjátékosként funkcionál azzal a különbséggel, hogy a 16-osos belül kézzel is megfoghatja a labdát.