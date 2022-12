A most 32 éves Balázs Benjámin mindössze öt éves volt, amikor a kaposvári Mézga Focisuliban közelebbi kapcsolatba került a labdarúgással. Együtt játszott Gosztonyi Andrással, az U20-as világbajnokságon bronzérmet szerzett csapat tagjával, továbbá Reszli Gáborral, aki később a Rákóczi játékosa lett. 2004-ben igazolt át a Kaposvári Rákóczihoz, s 2009-ben mutatkozott be az NB I.-ben. 2015-ben került az Újpesthez, ahol öt szezont töltött, s 2018-ban elhódították a Magyar Kupát. 2020-tól az MTK igazolta le; jelenleg az NB II.-es Tiszakécske játékosa. Összesen 286 élvonalbeli mérkőzésen kapott lehetőséget.

– Európában élek, ráadásul szomszédaink a horvátok, így hát egyértelmű volt, hogy kiknek szurkolok a katari világbajnokságon – kezdte a 32 éves Balázs Benjamin. – Az első félidő második felében Messi révén 11-esből szereztek előnyt az argentínok. Hogy jogos volt-e, az örök téma marad: szerintem egyébként nem volt az, de én horvát párti vagyok. Az mindenesetre tény, hogy az argentínok megérdemelten kerültek be a döntőbe. A második góljuk után – Álvarez aztán a második félidőben még duplázott is – végleg eldőlt a mérkőzés sorsa és a tovább jutás kérdése. Az argentínok játéka és teljesítménye nagyon meggyőző volt: nem tartom kizártnak, hogy újra, immár harmadjárta is ők lesznek a világ legjobbjai.

S mit vár(t) a szerdán este játszott másik elődöntőtől?

– Mindenképpen nagy csatát – folytatta. – A marokkóiaknak nagyon stabil és masszív a védelmük. Nehéz lesz feltörni, de ami nem jött össze a portugáloknak és előtte a spanyoloknak, az most sikerül a galloknak. Szerintem egyébként egy gól lesz a különbség: vagy 1–0-ra, vagy pedig 2–1-re nyernek a franciák.

Vagyis argentín-francia döntőt vár Balázs Benjámin.

– Méghozzá a reményeim szerint argentín sikerrel. Furcsa, hog most Európa ellen beszélek, de valószínűleg a világbajnoki döntő – már persze ha megvalósul – dönt majd az Aranylabda sorsáról. Mert az vagy Lionel Messit, vagy pedig Kylian Mbappét illeti. Az argentín klasszis már betöltötte a 35. életévét, míg a francia Kylian Mbappé a napokban lesz 24. Messinek talán ez az utolsó esélye, hogy övé legyen az Aranylabda, így hát az argentínoknak szorítok – zárta szavait.

Balázs Benjámin jelenleg a Tiszakécska FC NB II.-es csapatának a tagjai. Nagy terve, hogy meglegyen a 300 élvonalbeli mérkőzése, de nagy kérdés, hogy lesz-e még lehetősége NB I.-ben szerepelni.