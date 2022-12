A 12. percben Mario Pasalic beadása után Ivan Perisic jó helyzetben lőhetett, de rosszul találta el a labdát, így semmi sem lett belőle. A 20 perc végén Vinícius és Neymar is veszélyes helyzetben lőhetett, de előbb Josko Gvardiol blokkolt, majd Dominik Livakovic védett.

A brazilok szabadrúgáshoz jutottak a 42. percben a horvát tizenhatos sarkánál. Neymar végezte el, a labda kissé megpattant a sorfalon, de Livakovicnak pont így lett csemege.

A félidő nagy részében teljesen kiegyenlített játékot láthattak a nézők, a csapatok 0–0-val vonulhattak pihenőre.

A második félidő elején a brazilok tempót váltottak, és majdnem megszerezték a vezetést, Gvardiol kis híján a saját kapujába rúgott egy beadást, de Livakovic mentett. Pár másodperccel később ismét a kapus volt a megmentő Vinícius lövésénél. Majd Neymar próbálkozását blokkolta Gvardiol, és bár Josip Juranovic kezezett előtte, elmaradt a büntető, mert Vinícius lesen állt.

Livakovic szinte egymaga tartotta meccsben a horvátokat, és később is bőven akadt munkája (összesen 11 védéssel zárt). A 65. percben Lucas Paquetá ziccerét is védte.

Tite csapata sokkal jobban játszott a második félidőben, Dalic együttesének kevés jó pillanata akadt. Bár a brazilok nyolcszor is eltalálták a kaput, a horvátok meg egyszer sem, a 90 perc alatt egyik kapuba sem jutott el a labda.



Fotós: AFP



A hosszabbítás 103. percében Bruno Petkovic szenzációs cselei után Marcelo Brozovic nagy helyzetben fölé vágta a labdát.

Már mindenki a szünetre várt a ráadás első felének végén, amikor Neymar zseniális megmozdulás után megszerezte a vezetést Brazíliának. A PSG támadójának ez volt a 77. gólja a nemzeti csapatban, amivel beérte Pelét a brazil válogatott örökranglistájának élén.

A 117. percben egyenlítettek a horvátok: nagyszerű kontra végén Mislav Orsic elfutott a bal oldalon, középre adott, ahol Petkovic teljesen tisztán lőhetett 15 méterről, a megpattanó labda védhetetlenül a kapu jobb oldalába vágódott. A horvátoknak ez volt az egyetlen lövésük az egész meccsen, amely eltalálta a kaput.

A hosszabbítás végén maradt az 1–1, így jöhettek a tizenegyesek.

Az első sorozatban Nikola Vlasic belőtte, Rodrygo kihagyta! (1–0)

A másodikban Lovro Majer és Casemiro is bevágta. (2–1)

A harmadikban Luka Modric simán belőtte, Pedro (3–2)

A negyedikben Mislav Orsic nagyon pontosan a kapu jobb oldalába lőtt, Marquinhos viszont kapufára (4–2).

És ezzel vége is lett a párbajnak, a horvát labdarúgó-válogatott nagy küzdelemben kiejtette a legfőbb favoritot!

Horvátország–Brazília 1–1 (0–0, 0–0, 0–1, 1–0) – büntetők után 4–2

Labdarúgó világbajnokság, negyeddöntő, Al Rayyan.

Horvátország: Livakovic – Juranovic, Lovren, Gvardiol, Sosa (Budimir, 110.) – Brozovic (Orsic, 114.) – Kovacic (Majer, 106.), Modric – Pasalic (Vlasic, 72.), Kramaric (Petkovic, 72.), Perisic. Szövetségi kapitány: Zlatko Dalic.

Brazília: Alisson – Militao (A. Sandro, 106.), Marquinhos, T. Silva, Danilo – Casemiro – Paqueta (Fred, 106.), Neymar – Raphinha (Antony, 55.), Richarlison (Pedro, 83.), Vinícius Junior (Rodrygo, 64.). Szövetségi kapitány: Tite.

Gólszerzők: Neymar (105+1.), illetve Petkovic (117.).