Hegedűs Gyula öt csapat tagjaként (Bp. Vasas SC, Diósgyőri FC, Debreceni VSC, BFC-Siófok és Szolnoki MÁV FC) összesen 135 mérkőzésen szerepelt az NB I.-ben. A Debrecennel háromszor egymás után bajnoki címet ünnepelhetett (2005–2007), míg a Vasassal – a 2005/2006-os szezon tavaszi felvonását a fővárosi piros-kékeknél töltötte kölcsönjátékosként –, majd rá egy évre a Debrecennel játszhatott Magyar Kupa-döntőt.



– Eddig két olyan esemény történt a 22. katari labdarúgó-világbajnokságon, amely nagyon meglepett és (legalábbis engem) meg is rázott – kezdte a most 42 éves Hegedűs Gyula, aki öt szezont húzott le Balatonlellén. – Az egyik a németek villámbúcsúja, a másik pedig a keddi nyolcaddöntőben Marokkó sikere a korábban világbajnok Spanyolország ellen. Nem titok, én gyermekkorom óta rajongok a német fociért, s a Bayern München a nagy kedvencem. Bár több Bayern-játékos is ott volt Katarban, azt aláírom, hogy ez a mostani csapatuk gyengébben muzsikál, mint a korábbiak. Ettől függetlenül sajnálom őket, s nagyon bízom abban, hogy idővel rátalálnak a helyes útra.

De miként vélekedik a pénteki és a szombati elődöntőkről?

– Pénteken előbb a brazilok játszanak Horvátországgal; szerintem a braziloknak áll a zászló – folytatta. – Az esti Hollandia–Argentína meccset nem tudom megjósolni: a rendes játékidőben nem tudnak dönteni a küzdő felek, így aztán a tippmixen döntetlenre venném: vagy a hosszabbítás, vagy pedig az azt követő 11-es párbaj dönt majd. Szombaton Portugália és Marokkó kezd. Igaz, hogy Marokkó hatalmas meglepetést okozva elbúcsúztatta a spanyolokat, de szerintem itt befejeződik számukra a vb: több meglepetést már nem fognak okozni. Az előző napi holland-argentin derbihez hasonlón az esti Franciaország–Anglia találkozó sem akármilyen összecsapásnak ígérkezik, de inkább a franciákra voksolnék.

S hogyan tovább utána?

– Én azt mondom, hogy a végén brazil–francia döntő lesz. Azt viszont ne kérdezze, hogy ki lesz idén a világbajnok; az adott pillanatnyi forma fog dönteni – mondta amolyan zárszóként Hegedűs Gyula.

A pénteki negyeddöntők: Brazília–Horvátország 16 óra (al-Rajján, Education City Stadion), Hollandia–Argentína 20 óra (Loszaíl, Lusail Iconic Stadion).