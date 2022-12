Barna László 1968-ban Nagykanizsán látta meg a napvilágot, s 14 éves korában kezdte labdarúgó-karrierjét Kaposváron a Rákóczi színeiben. 1987 nyarán, 19 évesen mutatkoz(hat)ott be az élvonalban, ahol 24 élvonalbeli meccsen lépett pályára. A kiesés után is maradt a somogyi megyeszékhelyen, majd Siófokon folytatta, ahol két bajnoki szezont az élvonalban (33 mérkőzés), egyet pedig az NB II.-ben töltött. Utána az akkor szintén másodosztályú Paks igazolta le, majd hazatért Somogyba; csaknem 300 NB II.-es mérkőzés van a háta mögött. Jelenleg a Kaposvári Bene Ferenc Labdarúgó Akadémia U17-es csapatának a mestere.

– Igazából két dolog lepett meg a leginkább – kezdte az 54. életévét taposó Barna László, aki bal(lábas) hátvéd volt, de a középpályán is megállta a helyét. – Szigorúan ragaszkodva a történések időpontjához az első a németek gyors búcsúja volt. Én kedvelem és szeretem is a német focit, így sajnáltam őket. Azért ennél többet tudnak, mint amit a katari világbajnokságon láthattunk tőlük. A másik a spanyolok váratlan és fájó veresége Marokkótól. A semmiből kaptak egy gólt, utána pedig képtelenek voltak váltani. Ezek után már nem is lepett meg annyira, hogy utána Marokkó az Európa-bajnok portugálokat is kiejtette. Lehet, hogy Cristiano Ronaldo nem könnyű eset, de most bebizonyosodott,hogy nem szabad őt kihagyni a kezdő csapatból. Lehet, hogy nem játszik csúcsormában, de két embert még akkor is leköt.

De vajon mit várhatunk a folytatásban?

– Szerintem nincs ember, aki az előzményeket ismerve pontosan tudna erre válaszolni – folytatta. – A keddi első elődöntő is hatalmas csatát sejtet. A legutóbbi vb-ezüstérmes horvátok javára az dönthet, hogy nagyon erős középpályás soruk van, amelynek a tagjai hétről hétre a világ legerősebb bajnokságaiban edződnek. Az argentinok rajtja igencsak rosszul sikerült – az első csoportmeccsükön alaposan meglepte őket Szaúd-Arábia –, ez a vereség viszont a legjobbkor érkezett. Azóta meccsről meccsre jobbak lesznek, s vannak olyan játékosaik, akik még nem adtak ki magukból mindent. Én amúgy a horvátoknak szorítok, de szerintem az argentínok kerülnek majd be a döntőbe.

S mi lesz a szerda esti másik elődöntőben?

– Marokkó már több vaskos meglepetést is okozott, de közben szép lassan, sorjában elfogynak – felelte Barna László. – Egyre kevesebb játékossal számolhat a szövetségi kapitányuk, de már az is bravúr a javából, hogy első afrikai csapatként a világbajnokság legjobb négy csapata közé jutottak. Ezen a meccsen a franciáknak adok nagyobb sanszot, de hogy mi lesz majd a bronz- és az aranymeccsen, azt ne kérdezze. Ha mégis kellene valakire voksolni, akkor talán a franciák lesznek a végső befutók.