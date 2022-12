A premier nem is sikerülhetett volna jobban: 2–0-ra verték a zöld-fehérek a jó erőket felvonultató Vasast. 1975 őszén az egyik bajnokin Győrben súlyos fejsérülést szenvedett, de tavasszal már újra ő állt őrt a kapuban. 22 élvonalbeli meccsen szerepelt a Rákóczi színeiben, majd 1976 nyarán Szombathelyre a Haladáshoz igazolt, s hosszú éveken át védett vasi színekben. Összesen 274 NB I.-es mérkőzésen szerepelt; 1982-ben őt választották meg az év kapusának. 1990-től egy évtizeden át Ausztriában védett alacsonyabb osztályú csapatokban, majd utána Vas megyei együtteseknél dolgozott kapusedzőként. Ő volt 1994 és 1997 között a 108-szoros válogatott Király Gábor kapusedzője.

– Ne is kérdezze, hogy ki lesz idén a világbajnok. Roppant egyszerű: akik le tudják győzni a vb-címvédő franciákat... – kezdte Hegedűs Péter. – Ami viszont nagyon meglepett (engem is), hogy a spanyolok a legjobb nyolcig sem jutottak el, Marokkó 11-es párbajban elbúcsúztatta őket. Szerintem talán már most ki lehet jelenteni, hogy ez volt a katari világbajnokság egyik legnagyobb szenzációja.

Hegedűs Péter egykoron remek hálóőr volt, így gyaníthatóan külön figyelte és elemezgette a kapusokat.

– Már korábban is kinéztem a marokkóiak kapusát, Jasszin Bunut, aki Spanyolországban a Sevilla kapujára ügyel. Azért nem semmi egymás után hárítani a 11-eseket... Más kérdés, hogy ehhez a spanyolok is kellettek: inkább haza adták a labdát, mint erővel meglőtték és helyezték volna... A dán válogatott hálóőrének, Kasper Schmeichelnek szemmel láthatóan nem tett jót az ország- és a klubváltás (az angol Leicester Citytől nyáron Franciaországba, Nizzába költözött), s a Costa Rica-i, amúgy a Paris Saint-Germain csapatában szereplő Keylon Navas is adós maradt a jó védésekkel.

De miképp alakulnak a pénteki és a szombati negyeddöntők?

– A papírforma alapján a braziloknak nyerniük kellett volna a horvátok ellen, ám nem így történt, így aztán már búcsúznak Katartól. Az este játszott holland-argentin meccs vége viszont megjósolhatatlan. Szombaton az első találkozón a portugálok simán legyőzik Marokkót – a spanyolverőknek itt befejeződik majd a katari vb –, míg a franciák könyörtelenül behúzzák az Anglia elleni fellépésüket.

S hogy kiörülhet majd a legvégén?

– Mondtam már: az, aki legyőzi a franciákat – zárta szavait Hegedűs Péter. – Nem tudom, hogy ki nyeri a péntek esti derbit, mint ahogy azt sem, ki diadalmaskodik majd az aranycsatában. Egyébként én úgy tapasztaltam, hogy a legtöbb csapatból hiányzik az igazán jó kapus és a gólerős befejező csatár. Ez egyébként nemcsak nálunk, Magyarországon hiánycikk, hanem szerte a világban.