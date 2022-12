A 22. labdarúgó-vb döntőjét Franciaország kezdte. Iker Casillas behozza a trófeát a pályára. A két kezdőcsapatban nem volt komolyabb meglepetés: ahogy az várható volt, kiderült, hogy az argentin Lionel Messi immár egyedüliként éllovas a labdarúgó-világbajnokságok történetében azzal, hogy a címvédő Franciaország elleni fináléban 26. vb-mérkőzésén lépett pályára. A 35 esztendős, hétszeres aranylabdás kiválóság ezzel az 1990-ben aranyérmes és aranylabdás német Lothar Matthäust előzte meg. Di Maríát pedig azzal a szándékkal küldte pályára Lionel Scaloni argentin kapitány, hogy bontsa meg a francia válogatott jobb oldali védekezését. Ousmane Dembelének köztudottan nem erőssége a védekezés.

A szabálytalanságok miatt meglehetősen szaggatott volt a játék, a futballtörténet első lengyel bírója volt Szymon Marciniak, aki vb-döntőn dirigált. A nyolcadik percben De Paul lövése pattant le Varane-ról, ez is jelezte a talán nem annyira várt argentin fölényt. Hugo Lloris sérülése miatt állt a játék szűk tíz perccel a kezdés után, és erről leginkább Upamecano tehetett, aki nekilökte a kapuból kifutó csapattársának a saját tizenhatosán belül az előre húzódó Romerót. Lloris rövid ápolás után folytatni tudta a játékot.

Di María égbe szálló lövése után az első francia akciónál Theo Hernandez húzódott előre, Romero csak elütni tudta: a jogos szabadrúgás után Griezmann ívelt középre, de Giroud szabálytalankodott, ezért nem alakult ki komolyabb veszély. A másik kapunál igen: Di María csapta be Dembelét, a francia szélső összekoccintotta a bokáját, és fel is lökte. Marciniak habozás nélkül tizenegyest ítélt: Messi pedig a bal alsóba lőtt, a jobbra dőlő Llorisnak esélye sem volt.



Lionel Messi értékesített büntetője a 12. világbajnoki gólja volt, ezzel beérte Pelét, de a rekordertől, a 16 gólos Miroslav Klosétól még jócskán le van maradva.

A címvédő francia válogatottnak változtatnia kellett, de alig-alig birtokolta a labdát, arra pedig esélye sem volt, hogy a csapat esze, Griezmann elkezdje szervezni a játékot vagy éppen eljusson a labda Kylian Mbappéhoz. Jött az újabb argentin gól, mégpedig egy meseszerű kontra végén: a francia Upamecano gyatra passza és Messi lezser indítása után Álvarez indításával Mac Allister futott el a jobb szélen. Középre adott, érkezett Ángel di María, aki az ötös bal sarkáról ballal lőtt az alsó sarokba, Franciaország padlót fogott.



Didier Deschamps francia kapitány merészet húzott kétgólos hátrányban: lehozta Dembelét és Giroud-t, a helyükre beküldte Thuramot és Kolo Mouanit. Hét percet hosszabbított Marciniak az első félidő végén.

A második félidő De Paul kapáslövésével kezdődött, a labda oda tartott, ahol Lloris állt. Franciaország próbált újítani, de mivel továbbra sem tudta tartósan birtokolni a labdát, esélye sem volt állandó fölényt kialakítani. A 63. percben Mac Allister lábában volt a harmadik gól, de az argentin középpályás elől felszedte a labdát a kapujából kirontó Lloris. Szűk fél órával a vége előtt Scaloni lekapta a pályáról Di Maríát, Marcos Acuna állt be a helyére, egy védekezéshez jobban értő középpályás. Ez előre sejtette a folytatást, az argentin védekezést. Deschamps nem adta fel: behozta Comant és Camavingát, de még mielőtt ez megtörténhetett volna, Mbappé villant egyet; rövid szóló után fölé bombázott. Deschamps Griezmannt és Theo Hernandezt cserélte le.

A 79. percben Kolo Muani lépett meg Mbappé passzával, Otamendi lerántotta őt a tizenhatoson belül. Tizenegyes: Mbappé biztosan lőtt a jobb alsó sarokba. A kapus hozzáért, de nem tudta hárítani a labdát. Majd Mbappé újra villant: a 82. percben a Coman által lekészített labdát vágta kapásból a kapuba. Két kapura lövése volt a francia válogatottnak, mindkettőből gól született. Döbbenetes fordulat.



Katarban a 87. percben majdnem kicsikart egy újabb 11-est Franciaország, de Thuram műesését nem ette meg a játékvezető, sőt sárga lapot adott a színészkedő francia csatárnak. A rendes játékidő végén nyolc perc hosszabbítást rendelt el Marciniak játékvezető. Franciaország teljesen beszorította ellenfelét, Mbappé feltört a semmiből, előkészített, cselezett, szólózott, lőtt, mintha mindig is ott lett volna a döntőn, mindig is aktívan. Messi is villant, a 97. percben lőtt, a léc alól piszkálta ki a lövését Lloris, de 2-2 lett a vége, mármint a rendes játékidőnek. Következett a hosszabbítás.

Argentína visszahúzódott, de ezt nem önszántából tette, Franciaország ugyanis a saját kapuja elé szegezte Argentínát. De Paul és Alvarez lejött: Paredes és Lautaro Martinez állt be az argentin válogatottba. Messi előkészítése után Lautaro lőhetett volna gólt, de a kísérletét Upamecano blokkolta. Majd megint ő szerezhetett volna gólt, de mellé lőtt.

A második félidő elején Messi gólt szerzet: Lautaro újabb helyzetet hagyott ki, a lövése kipattant Lllorisról, de a kipattanót Messi közelről belőtte, Upamecano a gólvonal mögül próbálta menteni a labdát. És még nem volt vége: Mbappé a 115. percben lőtt kapura, de a kísérletét kézzel blokkolta Montiel, 11-es. Mbappé belőtte. És még mindig nem volt vége: még egy-egy komoly helyzet volt mindkét oldalon. De egyikből sem született gól. Következett a tizenegyespárbaj.

Mbappé kezdte, gólt szerzett. Messi szintén. Coman lövését kivédte Martinez, Dybala viszont pontosan célzott. Tchouaméni mellé lőtt, Paredes bebombázta. Kolo Muani szintén. Gonzalo Montiel belőtte, Argentína világbajnok.

2002 után először nyert nem európai csapat vb-t.

Argentína–Franciaország 3–3 (2–0, 2–0) – büntetőkkel: 4–2

Labdarúgó világbajnokság, döntő. Lusail, 88 966 néző.

Argentína: E. Martinez – Molina (Montiel, 91.), Romero, Otamendi, Tagliafico (Dybala, 120+2.) – de Paul (Parades, 102.), Fernandez, Mac Allister (Pezzella, 116.) – Messi, Alvarez (Lau. Martinez, 102.), Di Maria (Acuna, 64.). Szöv. kap.: L. Scaloni.

Franciaország: Lloris – Kounde (Disasi, 120+1.), Varane (Konaté, 113.), Upamecano, T. Hernandez (Camavinga, 71.) – Griezmann (Coman, 71.), Tchouameni, Rabiot (Fofana, 96.) – Dembélé (Kolo Muani, 41.), Giroud (M. Thuram, 41.), Mbappé. Szöv. kap.: D. Deschamps.

Gólszerzők: Messi (23., 109. - az elsőt büntetőből), Di Maria (36.), ill. Mbappé (80., 82., 116. - az elsőt és a harmadikat büntetőből).

A tizenegyesét belőtte: Messi, Dybala, Parades, Montiel, ill. Mbappé, Kolo Muani.

A tizenegyesét kihagyta: Coman, Tchouameni.