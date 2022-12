♦ A még a vb megkezdése előtt másfél hónappal kiadott FIFA-világranglistán a franciák a negyedik, a marokkóiak a 22. helyet foglalják el. A gallok keretének összértéke majdnem eléri az egymilliárd eurót (997.50), és több mint a négyszerese az afrikaiakénak (241.1 millió). Didier Deschamps legénységéből a Transfermarkt játékospiaci portál toronymagasan a Paris SG támadóját, Kylian Mbappét értékeli a legtöbbre (160 millió euró – nála többre csak a norvég Erling Haalandot becsüli a Transfermarkt), a marokkói keretből pedig a francia játékos csapattársát, Asraf Hakimit (65 millió).

♦ A két csapat átlagéletkorában minimális az eltérés, a franciáké 26.9, a marokkóiaké 26.8 év. Girouéknél 21-en, Hakimiéknél 23-an játszanak külföldön a 26 fős keretből. Érdekesség, hogy a marokkóiak közül öten légióskodnak Franciaországban: a védő Asraf Hakimi (Paris Saint-Germain) és Asraf Dari (Brest), valamint a középpályás Azzedin Unahi és Szofian Bufal (mindkettő Angers) és Zakaria Abuhlal (Toulouse).

♦ A két válogatott 1975 óta összesen hétszer találkozott, és a marokkóiak még nyeretlenek: 3 francia siker és 4 döntetlen született, közülük kettő a Mediterrán Játékokon, egy Casablancában, egy pedig a legutóbbi meccsükön, 15 éve Párizsban (2–2). Azon az összecsapáson a mostani vb-n sérülés miatt nem szerepelt Karim Benzema is pályára lépett.

♦ A világbajnokságokon még egyszer sem csaptak össze.

♦ Franciaország az előző kilenc vb-mérkőzéséből nyolcat megnyert és csak egyet vesztett el, de azt éppen egy afrikai csapattal, Tunéziával szemben (0–1). Igaz, a katari csoportküzdelmek harmadik fordulójában a franciák már biztos továbbjutóként a legjobbjaikat pihentetve, tartalékosan álltak fel.

♦ A franciák legutóbbi hat vb-meccséből ötön legalább három gól született, és ezekből minimum kettőt mindig ők értek el. A kivétel a már említett, tunéziaiak elleni vesztes találkozó volt.

♦ Marokkó az előző hat vb-mérkőzésén egyszer sem kapott ki, legutóbb 2018-ban az oroszországi tornán Portugáliával szemben maradtak alul 1–0-ra.

♦ Franciaország Anglia 2–1-es legyőzésével történelme során hetedszer jutott be a világbajnokság elődöntőjébe, eddig háromszor, 1998-ban a horvátok, 2006-ban a portugálok és 2018-ban a belgák ellen vette sikerrel ezt az akadályt. 1958-ban a Brazília, 1982-ben és 1986-ban az NSZK állította meg a kékeket.

♦ Marokkó az esélyesebbnek tartott Portugália elleni 1–0-s sikerrel először van a legjobb négy között, sőt egyben az első afrikai együttes, amelynek ez sikerült.

♦ A labdarúgó-világbajnokságok során eddig csupán kétszer fordult elő, hogy nem volt európai csapat a fináléban. 1930-ban Uruguay–Argentína, 1950-ban az Uruguay–Brazília meccs döntött a világbajnoki címről, bár szigorú értelemben 1950-ben is volt európai résztvevő, hiszen akkor négyes döntőt rendeztek. Az viszont biztos, hogy Marokkó továbbjutása esetén 72 éves szünet után történhet meg újra, hogy az öreg kontinenst egyetlen csapat sem képviseli a vb-címet eldöntő találkozón, tehát még csak ezüstérem sem jut Európának, ha az afrikai válogatott legyőzi a franciákat.

♦ A marokkói válogatott védekezésben eddig az egész világbajnoki mezőnyből a legjobb teljesítményt nyújtotta, hiszen ötből négy mérkőzést hozott le kapott gól nélkül. Csupán egyszer, a Kanada elleni záró csoporttalálkozóján került a kapujába a labda, akkor is saját játékosa, a West Ham Unitedben futballozó Najef Agerd vétett öngólt. A hosszabbításokat nem számolva így már 229 perce érintetlen a hálója.

♦ A francia válogatottnál Karim Benzema játékáról továbbra sincs szó, Lucas Hernandez pedig keresztszalag-szakadása miatt biztosan nem játszhat. Adrien Rabiot és Dayot Upamecano megfázás miatt kihagyta a keddi edzést, sőt utóbbi már a hétfői gyakorláson sem vett részt. Ha egyikőjük sem lesz bevethető a szerdai meccsen, akkor vélhetően Ibrahima Konaté kezd középhátvédként, míg Rabiot-t Youssouf Fofana helyettesítheti a középpályán, Antoine Griezmann és Aurélien Tchouaméni társaként.

♦ Az afrikai együttesnek középen tartalékos lesz a védelme, hiszen ágyéksérülés miatt Najef Agerd már a negyeddöntőben sem játszott, a csapatkapitány Romen Szaissz pedig még a spanyolok elleni nyolcaddöntőben szenvedett combizomsérülést. A portugálok ellen ugyan vállalta a játékot, de a második félidő elején le kellett cserélni. Valid Regragi csapatából ugyancsak hiányozni fog a legutóbb második sárga lappal kiállított csatár, Valid Seddira, de csípősérülése miatt a hátvéd Nusszair Mazraui, valamint a rúgást kapott támadó, Abdelhamid Szabiri játéka is kérdéses. A középpályás Hakim Zijest is megrúgták a portugálok, utána le is cserélték, de valószínűleg inkább elővigyázatosságból, így az elődöntőben is kezdő lehet.

♦ A vb statisztikái alapján a franciák szinte minden mutatóban felülmúlják a marokkóiakat, van ahol jelentősen, ilyen például a labdabirtoklás, az átadások pontossága, védekezésben megnyert párharcok és a megnyert fejpárbajok aránya. A kivételt a kapott gólok száma jelenti, hiszen az afrikaiaknak Katarban csupán egyszer került a kapujukba a labda, míg Hugo Llorisék minden mostani vb-találkozójukon egy gólt, tehát összesen ötöt kaptak már. A gólhelyzetek értékesítésében alig, mindössze egy százalékkal maradnak el a marokkóiak, igaz, nekik a felénél is kevesebb lehetőségük volt, mint a franciáknak.

Forrás: NSO.hu