Sporttörténelmi mérkőzést rendeztek csütörtökön a katari Al-Bajt Stadionban, és ezt már azelőtt tudni lehetett, hogy Thomas Müller elvégezte a kezdőrúgást. Először vezetett ugyanis női játékvezető férfi világbajnoki mérkőzést, ráadásul a francia Stéphanie Frappart két partjelzője is nő volt, a brazil Neuza Back, valamint a mexikói Karen Díaz Medina segítette munkáját. A mérkőzés előtt sok szó esett a lépés szimbolikus jelentőségéről, a férfi és a női játékvezetés közötti újabb fal leomlásáról, ám a legfontosabb témát mégis a német válogatott veszélyeztetett helyzete adta.

Ahogy a katari estében közeledtünk az ismeretlen helyről áradó teveürülék-illatban a hatalmas beduin sátrat mintázó Al-Bajt Stadion felé, újra és újra végigvettük a csoport utolsó játéknapjának esélyeit. A németek szemszögéből így festettek a kilátások: a japánoktól elszenvedett vereség és a spanyolok ellen kicsikart döntetlen után a továbbjutásra csak akkor maradt esélyük, ha legyőzik Costa Ricát, emellett teljesülnie kellett annak a feltételnek is, hogy a párhuzamos mérkőzésen Spanyolország legyőzze Japánt, esetleg úgy játsszon vele döntetlent, hogy a német válogatott gólmutatói kedvezőbbek legyenek a japánénál. Szóval bőven volt miért aggódniuk a németeknek, ha nem akarták, hogy bekövetkezzen a rettegett forgatókönyv, amelyet a találkozó előtt egyszerűen a „tízszeres katasztrófa” szókapcsolattal jellemeztek. Leszámítva az 1938-as „őskori” világbajnokság még egyenes kieséses, első körös búcsúját, csak a legutóbbi, 2018-as tornán fordult elő, hogy Németország nem vette sikerrel az első akadályt. Ami bukás esetén várt volna az érintettekre, fenyegetőnek tűnt: Hansi Flick szövetségi kapitány esetében talán egy „búcsúköszönöm”, a teljes kontingensre pedig a – Bild szerint biztos, ami biztos, Frankfurtban indulásra felkészített – Airbus A330-300 típusú utasszállító, 14.30-as pénteki dohai fordulással.

Hogy mindez ne következzen be, arról igyekezett mihamarabb gondoskodni a német csapat, a 10. percben már Serge Gnabry mintaszerű fejesével megszerezve a vezetést. Közben megnyugtató hír érkezett a Kalifa Nemzetközi Stadionból, Spanyolország előnybe került, így abban a pillanatban Németország már továbbjutónak számított. Nagyon törékeny volt azonban ez a reménykeltő állapot, a Serge Gnabry, Jamal Musiala, Leroy Sané támadó középpályás sorral és Thomas Müllerrel mint befejező csatárral rohamozó németek görcsösen küzdöttek a második gólért. Bár akadtak ígéretes helyzeteik, erőlködésük meddőnek bizonyult, és ha nagyobb távlatban értékelünk, elmondhatjuk: hiába emlegették most is az esélyesek között, a mai együttes szervezettsége, egysége, összjátéka és nem utolsósorban gólveszélyessége messze elmarad a 2014-es világbajnok aranynemzedékétől. Ami abban is megmutatkozott, hogy az egyre inkább felbátorodó Costa Rica-iak az első félidő utolsó perceiben többször erősen ráijesztettek Manuel Neuerékre, a Bayern München 36 éves kapusa azonban állta a sarat, Keysher Fuller léc alá tartó, bombaerős lövését ihletett reflexmozdulattal tolta a kapu fölé.

Ott lebegett az Al-Bajt levegőjében a lehetőség, hogy a közép-amerikai csapat egyenlít (nem szabad elfelejteni, Luis Fernandez Suárez szövetségi kapitány együttese a spanyoloktól kapott csúfos, 7–0-s pofon miatt reálisan csak győzelemmel mehetett tovább), ám a második félidő elején enélkül is változott az alapállás. A japánok „odaát” egyenlítettek a spanyolok ellen, így viszont már a németeknek muszáj volt még egy gólt lőniük, mert bár a gólkülönbségük egyezett az ázsiaiakkal, az egymás elleni összevetésben a 2–1-es vereség miatt alulmaradtak volna. Sőt, néhány perccel később tovább súlyosbodott a helyzet, Japán vezetést szerzett, ami azt jelentette, hogy Németországnak befellegzett, hacsak nem szerez hat gólt, kompenzálva a spanyolokkal szembeni góllemaradását. Hát, ez finoman szólva nem volt benne a pakliban.

Az viszont a vérszemet kapó Costa Rica-iak lendületét látva igen, hogy az 58. percben Yeltsin Tejeda közeli góllal egyenlít. Drámai fordulat volt ez, a kispadon ülő Hansi Flick fájdalmas arckifejezése mindent elmondott a német érzelmekről. Kezdődött megint az intenzív matekóra, a – közben a Costa Rica-i kapufát többször telibe találó – németeknek összesen három gól kellett a megmenekülésnek, és abból legalább egyet a spanyoloknak kellett volna rúgniuk. Tegyük hozzá, ahhoz az egészen elképesztő eshetőséghez pedig, hogy a japánok és a Costa Rica-iak netén kéz a kézben búcsúztassák a 2010-es és a 2014-es világbajnokot, az aktuális állás szerint mindössze egyetlen közép-amerikai gólra volt szükség.

Őrült pillanat volt ez, de Joel Campbellék felhők fölötti boldogságát elrontotta a német Kai Havertz gólja – újra döntetlen, 2– 2, lehetett tovább számolni. Az Al-Bajt Stadion többségében semleges nézője érzékelhetően a „kis csapat” pártját fogta, például ámulva ünnepelte Keylor Navas fejjel bemutatott, szédületes védését Niclas Füllkrug lövése után. Ha díjazná a FIFA az év védését, jó eséllyel ott lenne a jelöltek között. Az már biztos volt, hogy az E-csoport utolsó játéknapja erősebb reálgimnáziumokban sokáig matekfaktosok különpéldája lesz. Ami négyzetrácsos füzet nélkül, humán tagozatosoknak is érthető volt ebben a pillanatban: a németek kegyetlenül messze voltak a katari vb-n a túléléstől. Aztán Kai Havertz újabb gólja visszahozta a halvány reményt, de spanyol segítség nélkül nem volt esély a csodára. A spanyol segítség pedig nem jött, így hiába győzött végül Niclas Füllkrug VAR-ozás után megadott góljával 4–2-re, Németország a világbajnokság döbbenetes meglepetéseként utazik haza.

COSTA RICA–NÉMETORSZÁG 2–4 (0–1)

Al-Hor, al-Bajt Stadion, 67 054 néző. Vezette: Frappart (francia)

COSTA RICA: K. Navas – Fuller (Bennette, 74.), Ó. Duarte, K. Waston, J. Vargas, Oviedo (Contreras, 90+3.) – Joel Campbell, Borges, Tejeda (R. Wilson, 90+3.), B. Aguilera (Salas, a szünetben) – Venegas (Matarrita, 74.). Szövetségi kapitány: Luís Fernando Suárez

NÉMETORSZÁG: Neuer – Kimmich, Süle (Ginter, 90+3.), Rüdiger, Raum (Götze, 67.) – Goretzka (Klostermann, a szünetben), Gündogan (Füllkrug, 55.) – L. Sané, Musiala, Gnabry – T. Müller (Havertz, 66.). Szövetségi kapitány: Hans-Dieter Flick

Gólszerző: Tejeda (58.), Neuer (70. – öngól), ill. Gnabry (10.), Havertz (73., 85.), Füllkrug (89.)

Forrás: NSO.hu