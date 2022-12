A példakép, minden idők legeredményesebb válogatott játékosa, az első futballista, aki öt világbajnokságon gólt szerzett – ez Cristiano Ronaldo, akinek helye megkérdőjelezhetetlen volt a portugál kezdő tizenegyben. De úgy néz ki, csak eddig. Az ország legnagyobb sportnapilapja, az A Bola ugyanis vezércikkében már arról értekezik, hogy a csapatkapitány nem nyújt olyan teljesítményt, amellyel kiérdemelné a csapatba kerülést.

– Cristiano újabban nem Ronaldo – írja a Rövidzárlat című cikkében a portugál sportújság. – A statisztika egyértelmű: CR7 nem sok szerepet vállalt a csapat játékából, ha be is kapcsolódott az akciókba, nem jelentette azt a különbséget, mint korábban. A Ghána, Uruguay és Dél-Korea elleni mérkőzéseken a mutatói szerények: egy gól – tizenegyesből –, nulla gólpassz, két beadás, három csel mérkőzésenként ötven százalékos sikerességgel, 0.66 kaput eltaláló lövés mérkőzésenként, és csak 55 százalékos hatékonyság az összes akcióját tekintve.

A cikk kulcsmondata ugyanakkor az az ítélet, amelyet kimond a csapat- és a szövetségi kapitány felett: A katari Ronaldo szinte észrevehetetlen. Úgy tűnik, sem Fernando Santos szövetségi kapitány, sem a csatár nem találja a megoldást erre a rövidzárlatra, amely zavart okoz a világbajnoki győzelemre hajtó válogatott kapcsolati rendszerében.

A portugál sportközvélemény már korábban is illette kritikával a játékost, de ez az első alkalom, hogy az ország vezető napilapja ennyire nyíltan álljon ki vele szemben. Ráadásul az A Bola rátett még egy lapáttal, ugyanis online kiadásában megszavaztatta az olvasókat a következő kérdésben: Cristiano Ronaldo továbbra is kezdő maradjon-e a válogatottban? Portugália legközelebb kedden, a Svájc elleni nyolcaddöntőben lép pályára.

A voksolás eredménye pedig nem is lehetett volna egyértelműbb, az olvasók 70 százaléka ugyanis nemmel szavazott, és csak 30 százalékuk vélte úgy, hogy továbbra is a kezdőcsapatban lenne a kapitány helye. Ráadásul a hozzászólások zöme nemcsak Ronaldóról húzza le a keresztvizet, hanem a szövetségi kapitányról is, aki a közvélekedés szerint behódolt a támadónak, és az őt képviselő Jorge Mendes játékosügynöknek.

Cristiano Ronaldo helyzetén nem javít, hogy az időközben Katarba megérkező családja teljes vehemenciával, ám annál kevesebb sportszakmai alátámasztással követeli a játékos feltétlen imádatát, mondván, annyi mindent tett már Portugáliáért.

Mindeközben a sajtó és a szurkolók már azt mérlegelik, hogy Rafael Leao, André Silva vagy Goncalo Ramos váltsa-e Cristiano Ronaldót a kezdőben.