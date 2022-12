Méltatlanul kevés szó esik róla, de Pepe meccsről meccsre bizonyítja, hogy még manapság is a legjobb középső védők közé tartozik. Sokaknak a durva játék jut eszükbe a brazil születésű futballistáról, ám akik folyamatosan figyelemmel követték pályafutását, pontosan tudják, hogy mindig is kiemelkedő képességek jellemezték és jellemzik mostanság is. Még 39 évesen is bizonyítja ezt a katari világbajnokságon, s a második csoportmérkőzéstől kezdve kirobbanthatatlan Rúben Dias mellől a védelem közepéről. A nyitányon Ghána ellen még Danilo Pereira játszott (akkor Pepe kisebb sérüléssel küzdött), ám a PSG játékosa megsérült (és Nuno Mendessel együtt elhagyta a válogatott edzőtáborát), s azóta a Real Madriddal háromszoros Bajnokok Ligája-győztes hátvéd remekül teljesít Katarban. Mi több, gólt szerzett a Svájc elleni nyolcaddöntőben, amivel Roger Milla mögött ő lett minden idők második legidősebb vb-gólszerzője. A kameruni legenda az 1994-es torna csoportkörében Oroszország ellen 42 évesen, 1 hónaposan és 8 naposan talált be, míg az FC Porto védője 39 esztendősen, 8 hónaposan és 17 naposan vette be a svájciak kapuját. Ezzel Pepe a legidősebb a világbajnokságok történetében, aki az egyenes kieséses szakaszban szerzett gólt.

– Hinnünk kell abban, hogy megvalósíthatjuk álmainkat – idézte a Record a 132-szeres válogatott védőt. – Példaértékű munkát végez minden egyes játékos, jól látható volt, hogy Svájc ellen mindenki tisztában volt a mérkőzés fontosságával. Megtisztelő, hogy itt lehetek Portugáliával a világbajnokságon.

Otávio, a portugálok középpályása a csütörtöki sajtótájékoztatóján méltatta rutinos csapattársát.

– Elképesztő munkát végez, hihetetlen mentális képességekkel rendelkezik – idézte a Record az FC Porto 27 éves futballistáját. – Jó néhány éve csapattársak vagyunk, jól tudom, milyen kemény munkát végez annak érdekében, hogy itt lehessen a nemzeti csapatban. Nagyon nehéz ezt a formát ennyi időn át fenntartani, csak az olyan állatok képesek rá, amilyen ő. Van még néhány jó év benne.