A francia labdarúgó-válogatott Marokkó legyőzése után Argentínával találkozik a katari világbajnokság döntőjében. Didier Deschamps és Hugo Lloris szombat délelőtt tartotta meg a csapat hivatalos sajtótájékoztatóját és válaszolt az újságírói kérdésekre.

A franciák kapusa jól szervezett csapatnak tartja Argentínát, szerinte nagyon jól védekeznek, kellően agresszívak és kihasználják az ellenfél hibáit a támadó átmenetekben.

A csapatkapitány Diego Maradonát és Lionel Messit is méltatta, ugyanakkor kiemelte, nem szeretne csak a PSG támadójára koncentrálni: – Argentína történetében mindig is voltak nagyszerű futballisták. Volt Maradona, most pedig Messi. Az argentinok részéről nagyok lesznek az elvárások ezzel a döntővel kapcsolatban. Ez az esemény túl fontos ahhoz, hogy egyetlen játékosra koncentráljunk. Ez egy döntő két nagy nemzet között. Amikor egy ilyen labdarúgóval találkozol, mint Messi, akkor figyelned kell rá, de ez a meccs nem csak róla szól.

Lloris megtiszteltetésnek éli meg, hogy 2018-ban a csapattársaival megnyerhette ezt a trófeát, de már a jelenre koncentrál: – Ami korábban történt, az már a múlt. A saját történelmünket akarjuk írni. A lehető legjobb módon akarjuk befejezni, ám a legnehezebb rész még hátravan. Fel kell készülnünk egy nagy meccsre, minden eshetőségre. Késznek kell lennünk arra, hogy felülmúljuk önmagunkat, hogy a vírusos körülmények, a fáradtság ellenére is tegyünk meg mindent. Be kell fejeznünk a munkát.

– A múltban már bizonyítottuk, hogy a sikeres francia csapatoknál általában nagyon erős lelkiállapot állt a siker mögött. Erre kell támaszkodnunk, még akkor is, ha egy mérkőzésen minden lehetséges. Az adrenalin, az izgalom miatt mindannyian azon leszünk, hogy túlszárnyaljuk magunkat ebben az utolsó csatában. Tudjuk birtokolni a labdát, képesek vagyunk az ellentámadásra. Sok gyors játékosunk van és a csapatunk erőssége, hogy bármilyen típusú forgatókönyvhöz alkalmazkodni tudunk.

A kapus mellett Didier Deschamps is válaszolt a kérdésekre.

A szövetségi kapitányt a legutóbbi, Argentína elleni találkozóról is kérdezték, szerinte azonban nincs értelme hasonlítgatni: – Hét játékos volt jelen 2018-ban, akik ma is itt vannak. Ez már nem ugyanaz a csapat. Nem fogom összehasonlítani, mert nincs értelme.

– Van három megfigyelőnk van, akik az összes mérkőzést látták. Ez lehetővé teszi számunkra, hogy pontos információkkal rendelkezzünk holnapra. Argentína változtathat, de mi is.

Deschamps a franciák sztárjáról, Kylian Mbappéról is beszélt: – Nyugalomra, higgadtságra van szüksége. A pályára koncentrál, arra, amit ott kell tennie. Kiváló lelkiállapotban van, nem kívánom ezt megzavarni.

Természetesen nem maradhatott el a Karim Benzemára vonatkozó kérdés sem. A szövetségi kapitány nem válaszolt arra a kérdésre, hogy Benzema játszik-e majd a döntőben. Később kissé feldúltan elmondta, hogy a Real Madrid csatára azok közé a futballisták közé tartozik, akik már korábban is sérültek voltak, amióta pedig Lucas Hernandez is kidőlt, csak a 24 játékosával foglalkozik.

– Enyhén szólva kínos feltenni olyan kérdéseket, amelyek nem ezekhez a labdarúgókhoz kapcsolódnak – nyilatkozta Deschamps. Majd hozzátette, nem érdekli, kiket hívtak meg a döntőre a sérültek és a volt játékosok közül, nem tudja, hogy kik lesznek ott.