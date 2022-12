A horvát szövetségi kapitány, Zlatko Dalic, a brazilok elleni, tizenegyesekkel megnyert párharc után kitért külön is Petkovicra, hangsúlyozva: kérte, labdarúgója ne foglalkozzon semmivel, koncentráljon csak a góllövésre, mert ehhez ért – Bruno innentől pedig már az Argentína elleni keddi elődöntőre koncentrálhat.

„Kimondottan egy emberre, jelesül Messire nincs külön tervünk, hiszen nem egyénekre, hanem csapatra készülünk – fogalmazott Bruno Petkovic, a horvát válogatott 28 esztendős támadója. – Természetesen kielemezzük meccseiket, de a saját játékunkat szeretnénk játszani ellenük, persze azért annyira fogunk alkalmazkodni, hogy azzal veszélyesebbek legyünk. Kicsit talán a Marokkó elleni 0–0-s eredményünk után alábecsültek minket, aztán nézzük meg, az észak-afrikaiak is hol és milyen sikernél állnak.”

Petkovicot kérdezték a kevésbé sikeres olaszországi időszakáról is, s ő megjegyezte, 2018 táján körülbelül talán a 78. helyen állt a horvát csapat támadóinak listáján, jelenleg pedig karrierje legfontosabb találatát jegyezte Horvátország mezében.

„Mario Mandzukic néhány olyan tanáccsal látott el a válogatottnál, melyet igyekeztem megfogadni és a továbbiak folyamán is a magam javára fordítani – folytatta. – Ezekben a hetekben napról napra bebizonyítottuk, hogy egyre jobbak lettünk, mindannyian többet nyújtottunk, ahogy jöttek a mérkőzések. Ebben az időszakban egy megszerzett gól óriási hatással lehet az önbizalmadra. A hosszabbításban álltunk vesztésre, ugyanakkor volt erőnk, hitünk és kiegyenlítettünk, s ez az egész csapatot magabiztossá tette. Mindegyikünk hisz a másikban.”

Kitért természetesen kapus klubtársára, Dominik Livakovicra is, aki roppant profi, egyben munkamániás is. Elmondása szerint a vb egyik hőse hosszan elemzi a saját hibáit, többször is, csak hogy kijavíthassa azokat.

„Egyébként pedig kis ország vagyunk, tudjuk mi történt korábban, hogyan, miként is alakulhatott meg az önálló államunk. Tudjuk a szüleinktől is, hogy mindenért küzdened kell, ha valamit el akarsz érni. Ilyen a mentalitásunk, s ez azért időnként meghozza eredményét. Néha a minőség persze önmagában nem elég a sportban sem, időnként bizony ehhez jól jön egy kis szerencse is” – zárta gondolatait Bruno Petkovic.

