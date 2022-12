Az első félidőben ugyan a franciáknak is akadtak lehetőségei, de igazán nagy helyzetek a lengyelek előtt adódtak, főleg a 38. percben, amikor a Napoli támadója, Piotr Zielinski könnyedén megszerezhette volna a vezetést, ám először Hugo Lloris kapus védett, majd az egy támadáson belül érkező két lengyel ismétlésnél a védők blokkoltak, másodjára a gólvonalon.

Megúszták a franciák, és a félidő hajrájában a jól játszó lengyelek védelmét sikerült egyszer feltörniük. Ehhez Kylian Mbappé szép passza kellett, amivel kiugratta Olivier Giroud-t a védők között, az AC Milan csatára pedig nem hibázott, kilőtte a bal alsót a 44. percben. Ezzel ő lett a francia válogatott új gólrekordere az 51-ig jutó Thierry Henryt megelőzve.



Fotós: AFP



Ami késett, nem múlt, a 74. percben csak megszületett a második francia gól, amikor egy kontra végén Mbappénak helyet és időt hagytak a lengyel védők, hogy még állíthasson is a labdán a tizenhatoson belül, s ezután a PSG klasszisa a rövid felsőbe bombázott. A Mbappé-show ezzel nem ért véget, a 91. percben a büntetőterület sarkáról tekert újabb szép gólt.

A meccs eldőlt, de a lengyelek küzdöttek a becsületgólért, és a 96. percben Upamecano kezezése után VAR-segítséggel tizenegyeshez jutottak. Lewandowski, miként Mexikó ellen a csoportban, most is kihagyta, de a játékvezető megismételtette a büntetőt, és a Barcelona csatára ezúttal már nem hibázott.

Franciaország–Lengyelország 3–1 (1–0)

Labdarúgó világbajnokság, nyolcaddöntő, Doha.

Franciaország: Lloris – Koundé (Disasi, 90+2.), Varane, Upamecano, Théo Hernandez – Griezmann, Tchouaméni (Fofana, 66.), Rabiot – O. Dembélé (Coman, 77.), Giroud (Thuram, 77.), Mbappé. Szövetségi kapitány: Didier Deschamps.

Lengyelország: Szczesny – Cash, Glik, Kiwior (Bednarek, 86.), Bereszynski – Krychowiak (Bielik, 71.) – Kaminski (Zalewski, 71.), Zielinski, S. Szymanski (Milik , 64.), Frankowski (Grosicki, 86.) – Lewandowski. Szövetségi kapitány: Czeslaw Michniewicz.

Gólszerzők: Giroud (44.), Mbappe (74.), illetve Lewandowski (90+9. – büntetőből).