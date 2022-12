Miután a kaposvári zöld-fehérek kiestek az NB II.-be, a Siófoki Bányász játékosa lett. Hét szezont húzott le az élvonalban: 180-nál is több mérkőzésen szólították pályára, s összesen 11 alkalommal köszönt be az ellennek.

Meksz Gyula soha nem tudna elszakadni a focitól. Három éve már Balatonlellén az U16-os csapatot irányítja, s túl a hatvanon is játszik még a megyei bajnokságban Mezőcsokonyán a második és a negyedik vonalban attól függően, hogy hol van inkább szükség rá.

– Jó a csapat, a társaság: ha megkérnek, hogy álljak be, szívesen csatlakozom hozzájuk így hatvanévesen is – mondta Meksz Gyula, akit még az esti mérkőzések előtt faggattunk.

– Az argentinok az első fellépésükön kikaptak Szaúd-Arábiától; végül csoportgyőztesként jutottak a 16 közé, a szaúdiak számára pedig már be is fejeződött a katari világbajnokság, miután a negyedikek, azaz az utolsók lettek csoportjukban – váltott témát a 60 éves Meksz Gyula. – A németek ha nem is csoportelsőként, de tovább fognak jutni. Ők képesek összekapni magukat, s ha tovább lépnek, a folytatásban már bármi megtörténhet.

S hogy mi a véleménye a VAR-ról?

– A cserék, az esetleges sérülések miatt korábban is voltak pár perces hosszabbítások. Na de ennyi ...? – folytatta. – A VAR megszakítja a játékot, a pályán lévők lendületét. Biztos, hogy akadnak, akiknek ez jól jön, de a többség nem kedveli, inkább ellene van.

S hogy ki lesz Katarban a végső befutó?

– Miután európai vagyok és itt is élek, így európai csapatot várok a dobogó tetejére – mondta zárszóként Meksz Gyula. – Szerintem erre leginkább a franciáknak és a spanyoloknak van esélyük, de a németeket sem lehet leírni, s jó csapata van Portugáliának is. Az fog dönteni, hogy melyik válogatott bírja majd jobban a gyűrődést, a fárasztó nagy menetelést, kinek lesz jobb a fizikai és mentális állapota.

Fenyő Gábor