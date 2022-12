A torna egyik favoritjaként, 36 veretlen meccsel a háta mögött Katarba érkező argentin válogatott a csoportkör első mérkőzésén óriási meglepetésre 2-1-re kikapott Szaúd-Arábiától, de Mexikó, majd Lengyelország 2-0-s legyőzésével végül magabiztosan nyerték meg csoportjukat a második helyen, mindössze öt kaput eltaláló lövéssel továbbjutó lengyelek előtt.

Argentína három csoportmeccsén nem kevesebb mint 43 lövéssel próbálkozott, 20-szor találták el a kaput és 6,27-es xG-re (várható gólok száma) 5 találatot jegyeztek. Ezzel szemben ellenfeleiknek csupán 11 lövést engedtek (ebből 3 talált kaput és 2 gól született), melyek aggregált xG értéke 0,74 volt.

Az argentinok vezére természetesen a hétszeres aranylabdás Lionel Messi, akinek Ausztrália ellen lesz profi pályafutása 1000. mérkőzése és 100. alkalommal vezetheti csapatkapitányként válogatottját (168. mérkőzésén).

Doha, 2022. november 30. Az argentin Lionel Messi egy góllövési kísérlete után a katari labdarúgó-világbajnokság C csoportjának harmadik fordulójában játszott Lengyelország-Argentína mérkõzésen. MTI/AP/Darko Bandic

A csoportkörben Szaúd-Arábia és Mexikó ellen is betalált, a lengyelek ellen büntetőt hibázott, de ez is belefért csapatának. Elsőre akár hihetetlennek is tűnhet, de Messi még soha nem szerzett gólt a világbajnokság egyenes kieséses szakaszában. 23 lövési kísérlet ellenére.

Nyolc eddigi vb-góljából mind a csoportkörben született, de aligha mondhatnánk hogy láthatatlanná válna ezt követően: a 2010-es, 2014-es és 2018-as világbajnokság nyolcaddöntőjében is fűződik gólpassz a nevéhez.

A szombat esti mérkőzésen érdemes lesz figyelemmel tartani a Brighton 23 éves középpályását, Alexis Mac Allistert is, aki Szaúd-Arábia ellen még a kispadon ült, de Mexikó és Lengyelország ellen már kezdőként lépett pályára és fantasztikus teljesítménnyel hálálta meg Lionel Scaloni bizalmát.

Amellett, hogy ő szerezte a továbbjutás szempontjából rendkívül fontos vezető gólt a harmadik csoportmeccsen, 66 labdaérintéssel zárta a találkozót és a bal oldali félterültben rengeteget mutatta magát. Egyértelműen profitál abból, hogy Lionel Messi nagyban leköti az ellenfelek középpályásainak és védőinek figyelmét.

Ausztrália története során csupán másodszor jutott el egy világbajnokság kieséses szakaszába, 2006-ban Olaszország jelentette számára a végállomást a 16 között, igaz, a későbbi világbajnok csak egy ráadásban kapott büntetővel tudott felülkerekedni.

Az ausztrálok rendkívül masszív csapatot alkotnak, amit jól mutat, hogy első meccsükön a címvédő franciákat is meglepték egy gyors vezető góllal, Tunéziát és Dániát pedig 1-0-ra győzték le, úgy, hogy a két meccsen mindössze hat kaput eltaláló lövésük volt.

Nyolcaddöntőt érő teljesítményüket az a nem elhanyagolható tény is emeli, hogy eddigi három kezdőcsapatukban egyetlen olyan játékos sem található, aki az öt európai topliga valamelyikében futballozna és több másodosztályban szereplő labdarúgójuk is akad a keretben.

Ezzel szemben a legutóbbi argentin kezdőcsapat minden játékosa európai topligában, többségük a Bajnokok Ligájában szerepel hétről hétre.

Az ausztrál esélyeket az sem növeli, hogy még sosem győztek le dél-amerikai csapatot világbajnokságon, igaz, ez nem is feltétlenül szükséges, elég lehet tizenegyespárbajban felülkerekedni.

Argentína és Ausztrália eddig hét alkalommal találkozott, 5 győzelem és 1-1 döntetlen, illetve vereség a mérleg Messiék javára.

Kijelenthető, óriási meglepetést jelentene, ha nem argentin továbbjutást látnánk a szombat esti nyolcaddöntőben, főként a két keret minőségbeli különbségét figyelembe véve, illetve, hogy Messiék teljesítménye a kezdeti botlás után fokozatosan javult eddig a tornán, míg Ausztrália erősen felülteljesített a csoportkörben.

A párharc továbbjutója a szombat 16 órakor kezdődő Hollandia – Egyesült Államok nyolcaddöntő győztesével találkozik a nyolc között.

Forrás: m4sport.hu