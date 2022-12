– Mikor derült ki, hogy utazhat a katari világbajnokságra?

– A tavalyi labdarúgó Európa-bajnokság után már körvonalazódott, hogy a világbajnokságon is az ötös kommentátorcsapat tagja lehetek – felelte Varga Péter. Persze, ahogy mondani szoktuk: a biztos az, amikor már leszállt a repülőgép, amikor már ott vagy a helyszínen és elkezdheted a munkát.

– Milyen előkészületeket kellett elvégeznie a kiutazás előtt?

– Itt már Covid-teszt és oltást igazoló dokumentum sem kellett. A beutazáshoz az akkreditáció előzetes elfogadására és az úgynevezett Hayya foci vb-s applikációra volt szükség (vagy telefonon, vagy kinyomtatva), amelyet már az induláskor is elkértek tőlünk. Nem volt semmiféle extra korlátozás, maszk sem kellett sehol, e tekintetben visszatértek a régi szép idők...

– Miben volt más Katarban az élet, mint a tokiói olimpián vagy a éppen a labdarúgó Eb-n?

– Katar más világ, azt is mondhatnám, eleinte nehéz megszokni. Kevés a zöld rész, nem elég gyalogosbarát, a levegő sem túl ideális, sok a széles út és utca, és bárhova mentél, sokkal hosszabbnak tűnt a táv megtétele, mint, amit a GPS írt. A legrosszabb dolog azonban egyértelműen az ész nélkül használt légkondi volt a buszokon, a metrókon, a szállodában és a stadionokban is. A kardigán, a hosszú nadrág és a sapka is sokszor kevés volt. Mindezektől függetlenül a katariak (akik között egyébként rengeteg a vendégmunkás) mindent megtettek azért, hogy kedves, segítőkész emberekként emlékezzünk rájuk. Ez igaz a futballpályáknál, a vendéglátóhelyeken vagy a boltokban dolgozókra is. Ha pedig kizárólag a vb-szervezést nézzük, az vérprofi volt, hisz minden a FIFA iránymutatásai alapján és alkalmazottjai segítségével történt.

– Biztos történt olyan eset, ami megnevettete vagy éppen megdöbbentette.

– Minden nap... A Mexikó–Lengyelország-meccs előtt például a stadion liftjébe együtt szálltam be Ivan Zamoranóval, és együtt kerestük meg a kommentátor-helyeket. A korábbi kiváló chilei válogatott és Real Madrid-támadó ezen a vb-n az egyik mexikói televízió szakkommentátoraként dolgozott, s mikor jó munkát kívántunk egymásnak az azért egy egészen különleges érzés volt... A többi ex-focista hírességgel ugyan nem beszélgettem, de naponta láttam őket testközelből Drogbától, Beckhamig, és mivel nem voltak nagy távolságok, több sajtótájékoztatót is személyesen tekintettem meg, ahol pedig napjaink legnagyobb sztárjainak és sok kiváló edzőnek figyelhettem minden rezdülését. A hollandoktól Louis Van Gaal szövetségi kapitány és Virgil Van Dijk csapatkapitány különösen nagy hatással voltak rám annak ellenére, hogy Van Gaallal sokáig nem szimpatizáltam, mert annak idején az Ajax trénereként nem tetszettek a megnyilvánulásai a Ferencváros elleni Bajnokok Ligája-ütközetek előtt és után. Vicces sztoriként kiemelném, hogy az Uruguay–Korea meccsen a mellettem ülő spanyol riporter addig hadonászott a tollával beszéd közben, amíg véletlenül át nem dobta az én asztalomra. Természetesen rögtön visszakapta, és én ezt el is mondtam élő adásban, s mint később kiderült, rólam pedig a spanyol tévénézők hallottak, méghozzá úgy, mint a segítőkész magyar kommentátor, aki visszaadta az elszabadult íróeszközt. Ezt a spanyol kollégámtól a meccs után tudtam meg, nevettünk is rajta, hogy mindketten megemlítettük a másikat. Ugyanezen a találkozón történt meg az az eset is, hogy a koreai csapatban öt Kim vezetéknevű játékos szerepelt, a kapus és a négy védő, keresztnevekkel együtt beletelt egy kis időbe, mire megtanultam pontosan, hogy Ki(m)-kicsoda...

– Mit várt és mit kapott a tornától?

– Nem ez volt minden idők legjobb vb-je, a november-decemberi időszak sem túl ideális, és különösen a csoportkör elején elég sok volt a gól nélküli első félidő, kevés válogatott mert kockáztatni és vállalni az őszinte, nyílt játékot. Ettől függetlenül szerintem azért több a pozitívum: a csoportszakasz utolsó fordulója például minden eddiginél izgalmasabb volt. Ami pedig a válogatottakat illeti: szerintem 2002 óta a legjobb brazil csapatot láthattuk az idén, de sajnos a kiesésükkel egy – minden bizonnyal – igazi futballklasszikussal lettünk kevesebbek, hiszen az argentin–brazil elődöntő más lett volna, mint az argentin–horvát volt... Mondom ezt annak ellenére, hogy a horvátokat nagyon szeretem, elképesztő labdatartásra képesek és átlagon felüli a Brozovics, Modrics, Kovacsics trió technikai képzettsége, csak hát elfáradtak a végére, ezt már képtelenség volt bírni erővel. Számomra a brazilok mellett nagy csalódás volt még a portugálok kiesése a szürke, de a célfutballt és a csapatvédekezést tökéletesen megvalósító Marokkó ellen, és a németekre is kíváncsi lettem volna, mit alakítanak, ha továbbmennek. Argentínát hagytam a sor végére, nem véletlenül: sportriporteri pályafutásom egyik csúcspontja, hogy Lionel Messi 1000. mérkőzését én közvetíthettem, mindezt egy világbajnokságról, ráadásul a futballtörténelem egyik legnagyobbja gólt is szerzett azon az ausztrálok elleni nyolcaddöntőn – ez örök emlék marad számomra, és már ezért a pillanatért megérte ott lenni, de igazából mind a 12 meccsemet nagyon élveztem, legyen az az angolok, a hollandok vagy épp a horvátok egy-egy összecsapása.

– Mely csapat a győzelmét várta?

– Brazíliáét, bármilyen tippjátékban vettem részt, erre voksoltam. Ám amikor a Korea elleni nyolcaddöntőben az egyik góljuk után Tite szövetségi kapitány is beszállt a játékosai közé táncolni, éreztem, hogy ez nem lesz meg. A BBC Sport szakkommentátora Roy Keane is valami hasonlót fogalmazott meg egyébként ezzel kapcsolatban, maximálisan egyetértek vele. Az argentinok és a franciák négy közé kerülése nem lepett meg, Marokkóé igen, de ők sem érdemtelenül jutottak el odáig. A legnagyobb szenzációk a csoportkörben történtek: a szaúdiak argentinok elleni sikere, valamint a japánok győzelme a németek és a spanyolok ellen.

– Voltál már olimpián, labdarúgó világ- és Európa-bajnokságon is, kívánhat ennél többet egy sportriporter?

– Ezek valóban hatalmas dolgok, de talán ennél is fontosabb az, hogy szerintem sikerült megmaradnom annak a srácnak, aki nyolc éve Kaposvárról Budapestre került. Most is sokakkal tartom a kapcsolatot az otthoniak közül, bárki, bármikor, bármilyen kéréssel keres meg, igyekszem segíteni neki, legutóbb például egy Szoboszlai-autogramot gyűjtöttem be... És persze nézem online a Rákóczi-meccseket, még az utánpótlás eredményeket is követem, a Kaposvölgyéét is, mert ott is fociztam, de a röplabdások és a kosarasok szereplését is figyelemmel kísérem. Sőt, ha az M4 Sport képernyőjén kaposvári kötődésű játékos alkot valami nagyot, akkor szerintem a kaposvári fülek tökéletesen hallják, hogy olyankor kicsit jobban emelem a hangom. Szakmailag a legfontosabb, hogy az alázat, a szorgalom és a megfelelő motiváció a folytatásban is megmaradjon, csak így lehet a továbbiakban is tartani ezt a szintet. Egyébként az M4 Sportos karrier mellett arra is nagyon büszke vagyok, hogy a rádiózással sem hagytam fel teljesen, s például a júniusi wolverhamptoni angol–magyar 0–4 közvetítése a Kossuthon legalább annyira felemelő érzés volt, mint a legutóbbi két olimpián, valamint a foci vb-n és Eb-n vagy a Bajnokok Ligája-meccseken végzett televíziós sportriporteri munka. Most tényleg azt érzem, amiről valaha is álmodtam e szakmát illetően, az megvalósult, s lassan kell egy külön szoba a különböző sporteseményekről hozott ereklyéknek. Talán egyetlen szakmai dolgot tudnék mondani a kívánhatok-e többet kérdésedre: egy magyar olimpiai aranyérem közvetítése bizony hab lenne a tortán!