Történelmi mérkőzés volt az idei futball-vb második elődöntője: Marokkó révén először szerepelt a torna ezen fázisában afrikai válogatott. Atlasz oroszlánjai Spanyolország és Portugália búcsúztatása után a címvédő Franciaország ellen folytatták volna Európa meghódítását. A lelátón a marokkói szurkolók voltak többségben, a pályán azonban egyértelműen a franciák számítottak esélyesnek.

A címvédő nem számíthatott megfázás miatt az eddig alapembernek számító Rabiot és Upamecano játékára sem, Konaté és Fofana került a francia kezdőbe. A túloldalon Seddira eltiltás miatt nem álhatott Valid Regragui szövetségi kapitány rendelkezésére, a sérüléssel bajlódó Agerd és Szaissz viszont vállalta a játékot, de ebben sem volt sok köszönet. Előbbi már a bemelegítés során kikerült a csapatból, a Franciaországban született csapatkapitány húsz perc után ballagott le fejét csóválva.

S még szomorúbb lehetett amiatt, hogy ekkor már hátrányban volt Marokkó, először az idei világbajnokságon: az ötödik percben Theo Hernández lett az első, aki ellenfélként bevette az afrikaiak kapuját Katarban, miután korábban Kanada ellen Agerd öngólt vétett.

Előnyben sem lassítottak a franciák: Giroud előbb a kapufát találta el, majd a Mbappé által kiharcolt helyzetet is kihagyta. A túloldalon Unahi távoli lövése, majd az első félidő hajrájában El-Jamik látványos ollózása dolgoztatta meg Hugo Llorist, aki tizenkilencedik vb-meccsén védett, utolérve ezzel a kapusok között csúcstartó Manuel Neuert.

Marokkó balszerencséje pedig nem ért véget, a második félidőre már Mazraui sem tudott kijönni. Ennyi kieső védő mellett a ferencvárosi Samy Mmaee is biztosan szóhoz jutott volna Katarban, ha nem éppen a világbajnokság előtt kerül ki a keretből.

Az afrikai válogatott alaposan megnyomta a második játékrész elejét, Varane, majd Konaté nagy mentése kellett ahhoz, hogy a francia védelem megakadályozza az egyenlítést.

A franciák szemmel láthatóan tökéletesen elégedettek voltak azzal, hogy egyetlen kaput eltalált lövéssel vezettek, a marokkóiak pedig hiába cseleztek, kombináltak ügyesen többször az ellenfél tizenhatosa környékén, nem tudtak tiszta lövőhelyzetekig eljutni.

Az elődöntő a 79. percben dőlt el, amikor Mbappé levágódó lövése a frissen beállt Kolo Muani elé pattant, aki első labdaérintéséből megduplázta Franciaország előnyét.

A Frankfurt támadója csak Szoboszlai Dominikék csapattársa, Christopher Nkunku sérülése után került a keretbe, és első gólját szerezte a francia válogatottban, ez pedig meg is törte Marokkót.

Az afrikai válogatott a kontinens első vb-érméért szombaton Horvátország ellen játszik, a legutóbbi világbajnokság (Belgium–Anglia) után ismét csoportmérkőzés ismétlődik meg a bronzdöntőben. Franciaország pedig vasárnap megvédheti címét, az ellenfélhez, Argentínához hasonlóan története harmadik aranyérmére hajt majd.

Franciaország–Marokkó 2–0 (1–0)

Al-Hor, al-Bajt Stadion, 68 294 néző. V.: César Arturo Ramos (mexikói)

Franciaország: Lloris – Koundé, Varane, Konaté, T. Hernandez – Y. Fofana, Tcouaméni, Griezmann – O. Dembélé (Kolo Muani, 78.), Giroud (Thuram, 65.), Mbappé. Szövetségi kapitány: Didier Deschamps.

Marokkó: Bunu – Hakimi, Agerd, Szaissz (Abde, 78.), el-Jamik, Mazraui (Attijat Allah, szünetben) – Amrabat, Unahi – Zijes, en-Nesziri (Hamdallah, 66.), Bufal (Abuhla, 66.). Szövetségi kapitány: Valid Regragi.

Gólszerzők: T. Hernandez (5.), Kolo Muani (79.).