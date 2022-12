A most 43 éves Oláh Lóránt 11 éves volt, amikor először labdába rúgott a szerbiai Adán. 20 évesen mutatkozott be a Vojvodinában: két szezon alatt tíz mérkőzésen jutott szóhoz. 1999-ben igazolt az akkor NB I.-es Szegedhez, ahol hét meccsen kapott lehetőséget. 2002-ben költözött végleg Magyarországra. Egy évet húzott le Szolnokon, majd 2003-ban leigazolta a Rákóczi FC. A 2004/2005-ös első élvonalbeli szezonjában 15 góllal segítette a kaposvári zöld-fehéreket, amivel házi gólkirály lett, míg a következő évadban – sérülése miatt – csak hatszor volt eredményes. 2008-ban Debrecenbe költözött, ahol 2009-ben, majd 2010-ben is bajnoki címet ünnepelhetett. 2012-ben megfordult a Fradinál is. Játékos-pályafutása során négy klub színeiben közel 250 NB I.-es mérkőzésen szerepelt, amelyeken majd százszor volt eredményes.

– Ugyanazt tudom csak ismételni, amit tavaly az Európa-bajnokságról mondtam. Nem kötnek le a katari világbajnokság meccsei, igazán nem is nagyon követem nyomon a történteket, ráadásul nem is vagyunk érdekeltek – kezdte a 43 éves Oláh Lóránt. – Szívesen próbálnék segíteni, de mivel nem ismerem a mezőnyt, így nem tudok.

S ki nyeri a sorrendben 22. katari labdarúgó-világbajnokságot?

– Hogy európai vagy dél-amerikai siker szület majd? Fogalmam sincs.. – folytatta Oláh Lóránt. – Nem szeretnék, s nem is akarok előre jósolni. Ha szombaton megkezdődnek a nyolcaddöntők, akkor már világosabbá válik a kép. Amelyik nemzet válogatottja sikerrel megbirkózik a sorozat-terheléssel, az örülhet majd a legvégén.