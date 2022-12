A svájciak már az első percben kihagytak három hatalmas helyzetet, amire a szerbek az első tíz perc végén kapufával válaszoltak. Nyílt sisakos küzdelmet vívtak a felek, a középpályákat szinte minden esetben azonnal átjátszották:az első találatot Shaqiri vitte be húsz perc után, de a szerbek gyorsan két góllal válaszoltak, Embolo azonban tett arról, hogy együttese ne legyen hátrányban a szünetben.

A fordulás után újra Svájc szerzett vezetést, majd Embolo nagy helyzetben kapu fölé lőtt. Ezt követően újra a több cserejátékost is bevető a szerbek vették át az irányítást, de a befejezésekbe rendre hiba csúszott. A hajrára mindkét együttes lendülete alábbhagyott, a vereséget egyre nehezebben viselő szerbek elsősorban a sárga lapok gyűjtésében jeleskedtek. A ráadásban több tömegjelenet is kialakult a pályán, az utolsó fél óra leginkább ezekről maradt emlékezetes.

Szerbia–Svájc 2–3 (2–2)

Labdarúgó világbajnokság, G-csoport, 3. forduló.

Szerbia: V. Milinkovics-Szavics – Milenkovics, Veljkovics (Gudelj, 55.), Pavlovics – Zsivkovics (Djuricsics, 78.), Lukics, Sz. Milinkovics-Szavics (Makszimovics, 67.), Kosztics – Tadics (Radonjics, 77.) – Vlahovics (Jovics, 55.), A. Mitrovics. Szövetségi kapitány: Dragan Stojkovic.

Svájc: Kobel – Widmer, Schär, Akanji, Rodriguez – Freuler, Xhaka – Shaqiri (Zakaria, 69.), Sow (Ed. Fernandes, 68.), Vargas (Fassnacht, 83.) – Embolo. Szövetségi kapitány: Murat Yakin.

Gólszerzők: Mitrovics (26.), Vlahovics (35.), illetve Shaqiri (20.), Embolo (44.), Freuler (48.).

A G-csoport végeredménye: 1. Brazília 6 pont, 2. Svájc 6 pont, 3. Kamerun 4 pont, 4. Szerbia 1 pont.