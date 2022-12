A szerb labdarúgó-válogatott a katari világbajnokság utolsó csoportmeccsén még bizakodhat a továbbjutásban, ám úgy tűnik, a szerbek csapategységét egy furcsa szexbotránnyal akarják szétverni.

Meglepő pletyka ütötte fel ugyanis a fejét, miszerint a szerb csapat két játékosa, Dusan Vlahovics és Nemanja Gudelj két válogatottbeli csapattársuk, Predrag Rajkovics, valamint Luka Jovics feleségével, illetve barátnőjével folytattak szexuális viszonyt a foci-vb alatt. A találgatásnak az adott alapot, hogy a szerbek legnagyobb sztárja, Vlahovics meglepő módon nem játszott Kamerun ellen. A Juventus támadója természetesen már cáfolta a híreszteléseket.

„Sajnálom, hogy ezzel kell kezdenem egy sajtótájékoztatót a világbajnokságon, de beszélnem kell róla, mert a hírnevem forog kockán. Mindannyian olvastunk és hallottunk erről a pletykáról. Nem is kellene kommentálni egy ilyen abszurd dolgot. Nyilvánvalóan a pletykát terjesztő emberek unatkoznak, és nincs jobb dolguk, mert frusztráltak vagy dühösek, de a nemzeti érdekek ellen dolgoznak.

Nevetségesek ezek a történetek. Megvédem a hírnevemet és a becsületemet, ezért ha szükséges, jogi lépéseket teszek" – jelentette ki a szerb válogatott sajtótájékoztatóján Vlahovics, aki azzal indokolta mellőzöttséget a Kamerun elleni meccsről, hogy nem érezte jól magát.”

Rajkovic felesége, Ana Cakics is megszólalt az Instagramon, a rosszmájú pletykákat igyekezett egy bejegyzéssel eloszlatni, amelyen falatnyi bikiniben pózol, s alá a következőket írta.

Az irigyek hazug történeteket találnak ki, a buták terjesztik, az idióták pedig elhiszik azokat.

Majd azt is közölte, hogy az elmúlt hónapokban beteg gyerekét, Tadiját ápolta kórházban.

A G csoportban Brazília mögött már csak egy hely kiadó, amiért Svájc, Kamerun és Szerbia harcol, ám utóbbinak van a legnehezebb dolga, ugyanis mínusz kettő a gólaránya (3-5), azaz kameruni siker esetén csak akkor juthat a nyolcaddöntőbe, ha legalább egy góllal nagyobb különbséggel nyer Svájc ellen, mint riválisa a másik meccsen.