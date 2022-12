Nahuel Molina válogatottbeli első góljával a dél-amerikaiak szereztek vezetést, a gólpasszt adó Lionel Messi tizenegyesből növelte az előnyt, a hajrára felébredő hollandok Wout Weghorst duplájával egyenlítettek – a cserejátékos második gólja a rendes játékidő 101. percében született. A párbaj során Emiliano Martínez kivédte az első két holland tizenegyest, a meccset eldöntő tizenegyest Lautaro Martínez lőtte be.

Sem Louis van Gaal, sem Lionel Scaloni nem követelte meg játékosaitól, hogy korán döntésre vigyék a dolgot, és ők fegyelmezetten visszafogottak is voltak. No nem a párharcokban, azokba mindkét fél beleállt; de a labdára vigyáztak, a szervezettségből nem engedtek, így aztán a támadásra szakosodott játékosoknak nem sok lehetőségük nyílt a kibontakozásra.

Jellemző módon a kaput eltaláló első lövésre a 33. percig várni kellett – Rodrigo De Paul középre tartó labdáját még védte Andries Noppert –, azonban szinte rögtön jött a második, és az már beakadt.

A 35. percben ki más kuszálta volna össze a holland sorokat, mint Lionel Messi; az viszont már korántsem papírforma, hogy a jobbról lendületesen középre törő csapatkapitány remek ütemű kiugratására Nahuel Molina érkezzen. Neki eddig nem volt gólja a válogatottban, most finom labdaátvétel után estében, testi épségét sem kímélve megtörte a jeget.

Hollandia először került hátrányba ezen a világbajnokságon, még nem láttuk, mire képes, ha futnia kell az eredmény után. Olyasmit már láttunk, hogy Argentína kiengedte kezéből a vezetést – viszont azt is láttuk, hogy a szaúdiak elleni rémálomból sikerült az ébredés, Scaloni emberei azóta fogják az eredményt.

Nos, Van Gaal első lépésben egy kettős cserében látta a megoldást, a második félidőre felfrissített csapata feljebb húzódott a gyors labdaszerzések érdekében, de ebben ott bujkált a kockázat. Messi egy három ember közé varázsolt kiugratással gyorsan meg is mutatta, hol – a kontrával meglóduló argentin támadósor azt a lehetőséget még elpackázta.

Messi sem lőtt gólt a saját maga kiharcolta szabadrúgásból – a labda alig suhant a léc fölé –, azonban a hollandokban ezúttal nem volt annyi erő, hogy profitáljanak ebből, és a következő Messi-megmozdulás már gólt hozott: Marcos Acuna harcolt ki tizenegyest a 16-os bal oldalán az óvatlan Denzel Dumfriesszel szemben, és a csapatkapitány ballal, félmagasan a kapu bal oldalába lőtt.

Scaloni vette magának a bátorságot, hogy a kétgólos előny birtokában – és nyilván úgy érezvén, hogy a hollandok ezen az estén féken tarthatók – kettőt cserélt a védelemben. Merész húzás volt, ez gyorsan kiderült, mint ahogyan az is, hogy Van Gaal sokkal jobb érzékkel váltott: a 83. percben Steven Berghuis jobb oldali beadásából Wout Weghorst remek fejessel szépített.

Az addig sem baráti hangulat a több mint tízperces hosszabbítással súlyosbított végjátékra kifejezetten háborússá vált. Leandro Paredes akár piros lapot is kaphatott volna, mert látványos szabálytalansága után nem volt rest odabikázni a labdát a holland kispadra. Nem talált el senkit, de kiadós lökdösődés kerekedett – a tömegverekedés elmaradt, a spanyol játékvezető talán ezért nem állította ki.

S amikor az argentinok talán már fél lábbal a négy között érezték magukat, Hollandia előállt a vb-történelem egyik legrafináltabb góljával: Teun Koopmeiners végzett el szabadrúgást a 16-os előteréből, lövés helyett a háromtagú holland álsorfalban helyezkedő Wout Weghorsthoz passzolt, aki fordulásból a kapu bal oldalába gurította a hosszabbítást jelentő második holland gólt.

A ráadás kezdetekor már 12-nél tartott a lekönyvelt sárga lapok száma – kapott még be nem cserélt, már lecserélt játékos, valamint az argentin kapitány és segítője, Walter Samuel is –, és nem is ért véget ott: a termés végül 15 lett.

Ami az egyéb eseményeket illeti, az első tizenöt perc inkább a hollandoké volt, a második a sokkból addigra kijövő argentinoké. Lautaro Martínez előtt két lehetőség is nyílt, az elsőnél Virgil van Dijk blokkolta a közeli lövését, a másodiknál Noppert ütötte ki a bombáját. A 121. percben pedig Enzo Fernández lőtt 20 méterről a kapufára.

A tizenegyespárbajt a hollandok kezdték, méghozzá Van Dijk, lövését Emiliano Martínez jobbra vetődve kivédte. A következőt Messi nagyon higgadtan begurította. Martínez kivédte Berghuisét is, a következő két argentin és az est holland hőse, Weghorst nem hibázott. Enzo Fernández a kapu mellé bombázott, felcsillant a remény a hollandok előtt, Luuk de Jong a maga feladatát el is végezte, így minden szem az ötödik argentin lövőre, Lautaro Martínezre szegeződött. Az Inter sztárja bevágta, így Argentína elődöntős.

Argentína tehát győzött, és a 2014-es világbajnokság után ismét – története során immár hatodszor – ott van a legjobb négy között.