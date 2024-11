A több, megbízható adat pedig a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központnak (NTAK) köszönhető. A turisztikában fontos, hogy minél több forrásból származó adatot elemezzenek. Ugyanis végső soron ezek egyedi kombinációja jelenthet megoldást arra, hogy mikor, mely országokban, melyik korosztálynak kell magyarországi utazásokat kínálni. A számok azt mutatják, hogy a magyar turizmus jól teljesít. Az idei balatoni eredményekből kiderül, hogy január elsejétől október 31-ig mérve a vendégéjszakák száma a 2023-as 8,1 millióról 8,4 millióra nőtt az idén.

Az adatvezérelt turizmus a jövő

Az országban ez 36,5 millióról 38,6 millióra emelkedett. Ugyanebben az időszakban a Balatonnál a szálláshelyek bevételei a tavalyi 152 milliárd forintról 174 milliárd forintra emelkedtek, míg az országos adat 770 milliárd forintról 882 milliárdra nőtt, a vendéglátás bevételei országosan 1515 milliárdról 1682 milliárd forintra nőtt.

Megtudtuk azt is, hogy a digitalizáció segítségével mintegy 46 ezer szálláshely adatait látják. Ez azt jelenti, hogy lényegében napi pontossággal meg tudják mondani, hogy például a Balatonnál, vagy más településeken, netán egy-egy rendezvény kapcsán hány turista szállt meg egy adott napon, vagy hónapban, mit csinált ott és mennyi ideig tette ezt. A vállalkozások – ez a fórumon is kiderült - egyre inkább használják a rendelkezésre álló adatokat, bár ezen a területen van még javítani való. Guller Zoltán hangsúlyozta azt is: az adatot, amelyet sokan a mai kor aranyának is neveznek, nem elég összegyűjteni, hanem használni is kell. Aki ezt megteszi, az már érzi a hasznát, például ha jól, azaz dinamikusan árazza a szálláshelyeit, ebből adódóan jelentős többlet bevételre tehet szert.