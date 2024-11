– A somogyi gazdaságnak nem volt jó éve 2023 – mondta Gulyás Árpád, a Somogyi Kereskedelmi és Iparkamara (SKIK) elnöke hírportálunknak . Nálunk is visszaesett az ipari termelés tavaly: a telephely szerinti adatok alapján 9,8 százalékkal maradt el a kibocsátás az egy évvel korábbitól.

Érdekes következtetések levonására alkalmas a somogyi járások gazdaságának összehasonlító elemzése. Fotó: Czinege Melinda

Országosan ennél kisebb, 5,4 százalékos volt a csökkenés. A tények makacs dolgok, az ipari teljesítménye alapján Somogy a második legkisebb súlyú vármegye: a 2023. évi termelési értéke, amely 716 milliárd forint, az országos kibocsátás 1,3 százalékát jelentette. Az egy lakosra jutó termelési érték is itt volt a legkisebb, az országos átlagnak mindössze 43 százaléka.

Az összehasonlító elemzés a Somogyi Kereskedelmi és Iparkamara megbízásából a vállalkozásfejlesztési program keretében készült azzal a céllal, hogy feltárja a vármegyei járások gazdasági helyzetét a legfrissebb adatok alapján.

Gulyás Árpád szerint kiemelten fontos, hogy tényszerű adatok birtokában, azok elemzését követően vonják le a szereplők a szükséges következtetéseket, ezek alapján határozzák meg a fejlesztési lehetőségeket és a kitörési pontokat. Így tesz a SKIK is, hiszen a vállalkozásoknak ilyen típusú segítségre is szükségük van. Az elmúlt időszakban például több településen is szerveztek vállalkozásokat segítő, hasznos, nagy sikerű előadásokat neves előadókkal.

Csökkenő népesség

Fontos, helyi gazdaságra ható tényező a lakónépesség száma is. A járások közül egyedül a fonyódi mondhatja el magáról, hogy a 2017-2022 között nem csökkent a lakónépessége, hanem 1,04 százalékkal nőtt. Ez éppen 10 embert jelent. A legnagyobb csökkenés a Nagyatádi járásban volt, 7,11 százalék, míg a csurgói járás lélekszáma 5,16 százalékkal a barcsié 5,38 százalékkal csökkent.

Nem jó hír, hogy az egy lakosra jutó termelési érték, telephely szerint Somogy vármegyében (1 801 ezer forint) a legalacsonyabb a régióban, s ez az országos átlag (4 280 ezer forint) alatt van jóval. Ami előremutató érték, hogy az „Értékesítés volumenindexe, székhely szerint” mutató Somogy vármegyében a legkedvezőbb a régióban és az országos átlagot is meghaladja, valamint az export meghaladja a belföldi arányt.

Gulyás Árpád hangsúlyozta azt is:

az adók mértéke fontos szerepet játszik a helyi gazdaságban is. Ilyen például a helyi iparűzési adó mértéke, valamint az építményadó a nem lakáscéljára szolgáló épületek után.

A somogyi 20 legnagyobb vállalatból 11 a feldolgozóiparban tevékenykedik, főként élelmiszer- és elektronikai termékek gyártásával foglalkozik, 6 vállalat kereskedelmi tevékenységet folytat, 2 az építőiparban dolgozik, míg 1 az erdőgazdálkodásban. A felmérésből az is kiderült: egy vármegye kereskedelmi és ipari szempontból csak akkor tud sikeres lenni, ha nagy foglalkoztatók, nagy vállalatok választják telephelyüknek.