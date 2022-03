A rinyaújlaki székhelyű Gazda-Trans Kft. 32 kamionnal fuvaroz árut, zömében külföldre. A cégnek saját benzinkútja is van, az elmúlt napoktól azonban már nem ott töltik tele járműveiket. Gazda Csaba, a cég tulajdonosa elmondta, hiába korlátozták az üzemanyag nagykereskedelmi árát literenként 480 forintra, rájuk nem vonatkozik a szabályozás, mert nem értékesítik tovább, hanem helyben használják fel. Emiatt jóval drágábban jutnak hozzá a gázolajhoz. Ezért döntöttek úgy, hogy határozatlan ideig saját kútjuk helyett valamelyik közeli töltőállomásra járnak inkább tankolni.

– Szerencsére rendelkezünk tankolókártyával, ezért a mennyiségi korlátozás nem érint minket – hangsúlyozta Gazda Csaba. – Az egyetlen probléma az lesz, ha éjszaka kell tankolnunk. A környékünkön nincsen éjjel-nappal nyitva tartó kút, ezért Kaposvárra vagy Nagykanizsára kell elmennünk üzemanyagért.

A Gazda-Trans Kft. tulajdonosa kiemelte, hétvégente lehetnek majd fennakadások azokon a kutakon, ahol a járműveiket tankolják. Ugyanis, ha egyszerre több kamionjuk megy be a töltőállomásra, akkor mások be sem tudnak állni, mert minden helyet elfoglalnak.

A mezőgazdasági gépek is okozhatnak torlódást a benzinkutakon. Azok a gazdák, akik telephelyükön nem tudnak tankolni, kénytelenek lesznek valamelyik kúton vásárolni a gázolajat. Göndöcz József somogysárdi családi gazdálkodónak három traktort kell megtankolnia. A legnagyobb gépnek 250 literes tankja van. Kérdésünkre elmondta, MOL-kút nincs a közelükben, a hetesi benzinkúton tankolnak. Tartott attól, hogy korlátozzák a mennyiséget, de egyelőre teletölthetik a traktorok tartályát.

Húszezer liter kell a nyár közepéig

A legtöbb mezőgazdasági vállalkozó rendelkezik saját benzinkúttal. Lackovics Sándor, a magyaratádi Barátság szövetkezet elnöke elmondta, az elmúlt nap vásároltak 20 ezer liter gázolajat. Ekkora mennyiséggel a nyár közepéig kitartanak. Somogysárdi és látrányi gazdálkodók elmondták, van saját kútjuk, ezért nem kell töltőállomáson tankolniuk. Több Baté környéki mezőgazdasági vállalkozó és nagyobb fuvarozó viszont kénytelen kúton tankolni. Horváth László, a batéi benzinkút tulajdonosa elmondta, minden nagyobb méretű gépet fogadnak, a mennyiséget nem korlátozták. Ezt sokan ki is használják, és nemcsak a traktorokba, teherautóba, kamionba tankolnak, hanem hordóban is visznek el több száz, akár ezer litert. Horváth László kiemelte, 5-6 vállalkozó nagyobb mennyiségben vásárol náluk üzemanyagot azért, mert attól tartanak, hogy ha megszűnik a rögzített 480 forintos ár, akkor egy literért 600 forintot is elkérnek majd.

Fotó: Lang Róbert