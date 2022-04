Az április elsejei átlagosan hatszázalékos tejár­emelés után a május is további drágulást hoz. Egy hónap múlva újabb 6–12 százalékkal nő a kaposvári tejtermékek ára, s még kétséges, hogy milyen hatások érik nyáron a tejpiacot, s arra miként reagálnak a termelők és a feldolgozók.

– Tavaly egyetlen nagyobb áremelés volt, 2022-ben viszont legalább három lesz – mondta lapunknak Szommer Gábor, a kaposvári tej­üzem kereskedelmi vezetője. – A változó piaci körülményekhez alkalmazkodunk. Nehézséget jelent, hogy a nemzetközi ellátási lánc akadozik, esetenként kiszámíthatatlan az alapanyag-ellátás, s tetemesen megnőtt a termeléshez kapcsolódó szinte valamennyi költségünk.

A májusi áremelést már tényként kezelik a tejüzemben, partnereiket folyamatosan értesítik a döntésről. Szommer Gábor úgy számol: a tej, a joghurt és a kefir kevésbé, átlag hat százalékkal drágul, míg a túró, a tejföl és a sajt ára nagyjából kétszer ilyen mértékben nő.

A kaposvári tejüzem vezetője azt is elmondta: egyelőre nem tart bevételcsökkenéstől a tavaszi drágulások miatt. Szerinte még korántsem drasztikus ez az áremelés, másrészt a fogyasztók átlagkeresete is jócskán nőtt az utóbbi időben. A szakember szerint a nagyobb üzletláncokban az 1,5, illetve a 2,8 százalékos tej literenkénti ára még jó ideig 300 forint alatt maradhat.

– Egyedül a hatékonyság erősítése jelentheti most a megoldást – hangsúlyozta. – Bár nem egyszerű feladat, mivel nemrég újabb csomagolóanyag-drágulásról érkezett hír. Az áprilisi csaknem 15 százalék után várhatóan májusban vagy júniusban további áremelésre van kilátás. Eddig évente több mint 800 millió forintot fordítottunk a dobozok, poharak, kartonok és fóliák beszerzésére, az idén ez megközelítheti az egymilliárd forintot. Korábban legalább egy hónapra lehetett tervezni, most már csak hetekben tudunk számolni.

Kérdéses az is, hogy nyáron mennyibe kerül majd az áram, a földgáz, illetve a gáz­olaj, ezek drágulása ugyanis közvetlenül és rögtön érezteti hatását az élelmiszeriparban.

