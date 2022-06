– Sok eső hullott, de magaslaton vagyunk, így lefolyt a víz – mondta a fészerlaki Foki Károly, aki három hektáron zab termesztésével foglalkozik. Baksa József orci őstermelő egy nap alatt 55 milliméternyi csapadékot regisztrált. Összesen 22 hektáron gazdálkodik, s a határszemlére legfeljebb 4-5 nap múlva keríthet csak sort, a talaj addigra talán felszárad annyira, hogy rámerészkedhet.

– Hatvan milliméter esőt kaptunk – mondta pénteken Németh Gyula, a kaposvári Kapostáj Zrt. főagronómusa. – Toponár és Kaposfüred térségében is ennyit mértünk. Gond lehet, hogy a gyakori esőzés és a magas páratartalom a megdőlt gabona gombásodásához vezethet. A hosszas és nagy mennyiségű esőzés az aratás kezdését is kitolhatja.

Árvai András karádi gazdálkodó azt mondta: annyira felázott a talaj, hogy nem tudnak dolgozni. – A hosszú tavaszi aszály után úgy éreztük, a májusi eső aranyat ér, most azonban már kicsit sok a csapadék, mondta. – A nedves, meleg időjárás könnyen gombásodást okozhat a búzánál. Akad olyan tábla, ahol már vannak erre utaló jelek, ennek következtében az alap védekezésen túl további gombásodás elleni beavatkozásra lehet szükség a gabonánál, ami hektáronként 20-30 ezer forinttal növelheti a költségeket. A felázott talaj miatt szünetel a mezőgazdasági utak karbantartása, noha erre is szükség volna. Az útra belógó ágakat kellene levágni, hogy a kombájnok, traktorok az aratáskor majd biztonságosan és sérülésmentesen közlekedjenek. S időszerű lenne a vadak elleni villanypásztor karbantartása, de úgy tűnik, hogy ez is késik.

Forrás: Országos Meteorológiai Szolgálat

Tóth István kaposvári mezőgazdasági szakmérnök azt mondta: az elmúlt napok esőzései részben pótolják a korábbi vízhiányt. Az eső még kedvez az őszi búzának, s kifejezetten jót tett a napraforgónak és a kukoricának. A gyümölcsök közül viszont a cseresznyét és a szabadföldi szamócát károsíthatja, rothadást idézhet elő. – Ugyanakkor a paprikának, a paradicsomnak, a burgonyának, a zöldbabnak és a salátának is jókor jött a csapadék – hangsúlyozta. – Nem kell megijedni az esőzéstől, mivel jég nélkül hullott, s nem volt óriási vihar.

A megyei kormányhivatal tájékoztatása szerint az elmúlt időszakban Somogyban bekövetkezett rendkívüli időjárási jelenségek miatt a kár­enyhítési rendszerben jégkár, viharkár és felhőszakadás kárnemekre tettek bejelentést a gazdák. Ezek lokálisan jelentkeztek, a megye teljes területét nem érintik. A kár­enyhítési rendszer tagjai számára 15 nap áll rendelkezésre, hogy a Magyar Államkincstár erre a célra kialakított elektronikus bejelentő felületén kárbejelentést tegyenek. – A bejelentések alapján – a növénykultúrák tervezett betakarítási idejének figyelembe vételével – folyamatosan végzi a földművelésügyi osztály a helyszíni szemléket.



Három centit emelkedett a Balaton vízszintje nyolc nap alatt

– Június 1–9. között a Balaton átlagvízállása három centimétert emelkedett, pénteken ez 104 centi volt – derült ki az Országos Vízügyi Főigazgatóság tájékoztatójából. A tó vízgyűjtőjére területi átlagban 32 milliméter csapadék hullott, ugyanakkor jelentős mennyiségben csak lokálisan fordult elő. Azt is közölték: a januártól májusig terjedő időszakban azonban az éghajlati átlaghoz képest mintegy 36 százalékkal kevesebb csapadék érkezett a vízgyűjtőre, emiatt a most lehullott, lehulló csapadék beszivárog a kiszáradt talajba, átnedvesíti a felső rétegeket, s nem jut el hozzáfolyásként a Balatonba. A Sió-zsilip megnyitása az üdülési szezon végéig nem várható, a Balaton vízszintje jelenleg a szabályozási szint, 120 centiméter alatt van.

Az előrejelzések szerint a következő egyhetes időszakban az évszakos átlagnál kissé melegebb, számottevő csapadék nélküli időjárás valószínű a Balaton térségében. Ezért az átlagvízállás lassú csökkenésére lehet számítani.