Törökország budapesti nagykövete látogatott el hétfőn Kaposvárra. C. Gülşen Karanis Ekşioğlu a Városháza dísztermében egyeztetett Szita Károllyal. Kaposvár polgármestere elmondta: az elmúlt fél évben jelentős török befektetések indultak a városban, amelyek a gazdaság fejlődése szempontjából nagyon fontosak. – Új technológiák honosodnak meg nálunk, a befektetett tőke révén új munkahelyek létesülnek és a fiatal szakemberképzés is fellendül – emelte ki Szita Károly.

Fotós: Lang R.

Hozzátette: a több éve Kaposváron termelő Metyx mellett 30 hektáron épül a világ második legnagyobb üveggyárának, a Şişecamnek a gyártócsarnoka és ugyanebben az ipari parkban megkezdődik a Gidrán összeszerelése és később a haditechnikai gyártás indul el. Az országban elsőként Kaposváron épít a Sisecam üvegcsomagolóanyag-üzemet, amelyben a tervek szerint jövőre kezdődhet meg a termelés. Ezer embernek fognak munkát adni az építkezés és a gyártás révén. A BM Heros Zrt. csarnokában pedig a négykerék meghajtású páncélozott harci járművek összeszerelése kezdődött meg, tervezik, hogy a jövőben drónok, autonóm repülő eszközök, ezek fegyverzetének gyártása is megvalósul.

C. Gülşen Karanis Ekşioğlu nagykövet kiemelte: Kaposvár nagyon fontos szerepet tölt be Magyarország és Törökország közötti kereskedelmi együttműködés magasabb szintre emelésében. – Biztos vagyok benne, hogy a három betelepült török céget, újabb befektetők fogják követni és szeretnénk nem csak a kereskedelemben, hanem a sport, kultúra területén is együttműködni – emelte ki a nagykövet. Megjegyezte: a somogyi megyeszékhelyen otthon érzik magukat a török vállatok. Szita Károly, egy Rippl-Rónai üvegfestményt és egy várost bemutató albumot ajándékozott a nagykövetnek, aki pedig a Sisecam egyik alvállalkozónak kézműves faliképét adta át. A szakmai megbeszélést követően a török és kaposvári delegáció ellátogatott a beruházások helyszínére és a már működő gyárba is.