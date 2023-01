A somogyi panaszosok levált cipősarok, késve elkészített napelemrendszer és elromlott mobiltelefon miatt is kérték a megyei békéltető testület segítségét. Tavaly 180, míg 2022-ben összesen 218 beadványt kaptak. – A panaszok csaknem 30 százalékát tönkrement lábbelik miatt kaptuk – mondta Csapláros Imre, a megyei békéltető testület (BT) elnöke. – Levált cipőtalp, kikopott belső rész, tönkrement cipőorr: többek közt ilyen ügyeket tárgyaltunk. Előfordult, hogy harmincezer forintos edzőcipő vált használhatatlanná.

Ha a Békéltető Testület úgy látja, hogy a panaszosnak van igaza, akkor ajánlást tehet az ügyben, de ez nem kötelező a vállalkozó részére. Ilyen esetben bírósághoz lehet fordulni. Csapláros Imre hangsúlyozta: szervezetükhöz változatos ügyekben fordultak 2022-ben, építőipari vállalkozások miatt is kaptak beadványt. Egy megrendelő arra panaszkodott, hogy a kivitelező nem megfelelően építette be a nyílászárót, másik esetben a tetőfedéssel adódtak gondok. Újdonság, hogy napelemrendszer-kiépítése kapcsán is a testület közbenjárását kérték. A háztulajdonos megkötötte a szerződést, ám a beruházó nem végzett határidőre. Elismerte a csúszást, s felajánlotta a kötbér fizetést is, ám arra hivatkozott, hogy a nemzetközi piacon alkatrészhiány alakult ki. Nem jutottak a szükséges berendezéshez, ezért késik a munka. A megrendelőt a támogatás elszámolási határideje szorította.

Elromlott telefon kapcsán is jelentkeztek, csökkent viszont a rossz laptopokkal kapcsolatos eljárások száma. Volt, aki használt gépkocsi vásárlásakor járt pórul. Néhány száz kilométert tett meg, s az autó meghibásodott.



A méret a lényeg

A szervezet munkájában egy közgazdász és nyolc jogász is részt vesz, s az elnök azt mondta: célszerű tisztában lenni az internetes vásárlás veszélyeivel. – Előfordult, hogy a vevő XL-es pulóver helyett kisebbet kapott a feladó cégtől – hangsúlyozta. – S az is bármikor megtörténhet, hogy az előre kifizetett termék nem érkezik meg, sőt, olyan panaszos is akadt, aki az interneten rendelt cipőt, ám nem azt a méretet hozták neki, amit kért.



Kevesebb panasz volt a telefonokra és laptopokra

Fotó: MW