Kovács Márió, a kaposvári Kaposvár-Car Kft. ügyvezető igazgatója elmondta: új autókra a két telephelyükön nagyjából 30 százalékkal kevesebb szerződést kötöttek 2022-ben, mint tavalyelőtt.

– Egyrészt megdrágultak a gépkocsik, ráadásul a chiphiány miatt lelassult a járműgyártás, s megnőtt a várakozási idő – mondta. – Nem ritka, hogy egy új autót 4–6 hónap elteltével vehetett át csak a tulajdonos, de az is előfordult, hogy a gépkocsira majdnem egy évet vártak. Tavaly több mint 250 járművet értékesítettek, a személyautókon kívül egyterűeket is és teherautókat is. A tavaly eladott legdrágább járművünk egy elektromos modell volt, ami közel 28 millió forintba került.

Az újév első napján két megrendelést írtak alá a kaposvári szalonban, csaknem 20 millió forint értékben. A teherjárművet előreláthatóan áprilisban veheti át a leendő tulajdonos, az autót februárban. Az ügyvezető igazgató szerint az új gépkocsik piacához hasonló folyamat zajlott le a használtaknál is. A 4,5–5 millió forint feletti modellekből kevesebb fogyott náluk, s elsősorban a kétmillió forintos, illetve olcsóbb, főként benzines négykerekűeket keresték.

Kovács Márió a jövőt találgatva azt mondta: az első félév feltehetően nehéz lesz, utána remélhetően megindul a piac, s javulnak az értékesítési mutatók. A 20 munkatársat foglalkoztató vállalkozásnál addig is a járművek javítására, karbantartására és a műszaki vizsgáztatására összpontosítanak, ebből ugyanis folyamatos a bevétel.

A Somogyi Hírlap TOP 100 gazdasági magazinban a 35. helyen található kaposvári KOTO Autóház Kft. a somogyi megyeszékhelyen és Nagykanizsán egy-egy szalont üzemeltet. 2021-ben több mint 5,9 milliárd forint volt a bevételük, míg 2022-ben 6,2 milliárd. Tóth László ügyvezető megkeresésünkre elmondta, hogy tavaly az első nyolc hónapban erős felfutás jellemezte a forgalmat, a rezsinövekedés hatására azonban csökkent a gépkocsik iránti kereslet. Bár a végleges összesítés még tart a cégüknél, de 2022-ben nagyjából a 2021-eshez hasonló mennyiségű, több mint 600 új járművet adtak el. A használt gépkocsiknál csökkent az eladás. A visszaesés az 5–8 millió forintért kínált modelleknél figyelhető meg.

– Azt szeretném, ha 2023-ban legalább annyi járművet vásárolnának tőlünk, mint tavaly – mondta Tóth László. Hozzátette: két nagyobb fejlesztésük volt az elmúlt évben, a szervizbővítésen kívül egy elektromos töltőhálózatot is kialakítottak. A kaposvári vállalkozás 1992 óta működik, a költségek náluk is nőttek. A villamos energiára csaknem négyszer annyit fizetnek, mint korábban, a gázra fordított költségeik a tízszeresére nőttek. Az ügyvezető igazgató kiemelte: összesen 65 dolgozójuk van, s 2023-ban is mindenkit szeretnének megtartani.

Neugebauer Béla kaposvári szakoktatónak két benzines autója van. A 73 éves szakember, aki 1989 óta készíti fel a tanulóvezetőket, azt mondta: az idén nem akar új autót vásárolni, a meglévő járművet használja, a tanulóvezetők évente több tízezer kilométert vezetnek.

Kamionból, vontatóból többet adtak el

Több mint 10 ezerrel kevesebb új személygépkocsit helyeztek forgalomba tavaly Magyarországon, mint 2021-ben – derült ki a Datahouse nemrégiben publikált adataiból. A Car­info.hu-n szereplő diagram alapján megállapítható, hogy 2022-ben 111 524 új személyautó kapott rendszámot Magyarországon, ez 8,5 százalékkal elmarad az előző évi 121 941-től. A vg.hu gazdasági hírportál gépjármű-eladási összesítésében azt is közölte, a kishaszonjárműveknél még gyászosabban alakult a helyzet 2022-ben. Az összesen 17 652 új, forgalomba helyezett jármű 23,2 százalékkal kevesebb a 2021-ben regisztrált mintegy 23 ezernél.

A nagyhaszonjárműveknél viszont pont ellentétesen alakult a tendencia. Ebben a kategóriában 5705-öt vettek nyilvántartásba 2022-ben, ami bő 1200-al, azaz 27,5 százalékkal több az egy esztendővel korábbinál.