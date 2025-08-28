Tényleg megéri klímával fűteni? Mutatjuk mennyi az annyi

Ma már egyre többen megfontolják a villamos energiával működő, hőszivattyús elven dolgozó készülékek használatát fűtési célra is. Az érdeklődést az is fűti, hogy a legtöbb klíma ma már kétfunkciós: nyáron hűt, télen fűt. De vajon tényleg megéri klímával fűteni? Mennyibe kerül a beruházás, milyen karbantartási költségekkel kell számolni, meddig bírják a készülékek, és milyen hatással vannak a környezetre?

A hűtő-fűtő klíma használata költséghatékony lehet, de összességében megéri klímával fűteni?

Forrás: carinihome.com

Klímával fűteni? Hogyan is működik?

A modern, úgynevezett hőszivattyús klímák nem a levegő közvetlen melegítésével dolgoznak. A külső levegő hőenergiáját vonják ki és adják át a beltéri levegőnek. Ezért van az, hogy egy egységnyi villamos energiából akár 3–5 egységnyi hőenergiát képesek előállítani. Ez az úgynevezett COP-érték (Coefficient of Performance), amely azt mutatja meg, mennyire hatékony a berendezés.

A jobb minőségű készülékek a valóságban is képesek stabilan 3,5–4-es COP-értékre, ami azt jelenti, hogy négyszer annyi hőt adnak le, mint amennyi áramot fogyasztanak.

A gazdaságosság kérdése

A legfontosabb érv a klímás fűtés mellett az alacsonyabb rezsiköltség. A villamos energiával működő klímák hatékonysága miatt sok esetben olcsóbb a használatuk, mint a hagyományos gázfűtésnek.

A Pénzcentrum számításai alapján egy átlagos háztartásban a klíma használata a gázfűtéshez képest akár harmadával is olcsóbb lehet. Természetesen az ár attól is függ, hogy valaki rezsicsökkentett vagy piaci áron vételezi az energiát, illetve milyen típusú klímát választ.

Mennyi ideig bírja egy klíma?

A beruházás megtérülésének fontos tényezője a készülék élettartama. A mai modern klímák átlagosan 10–12 évig működnek megbízhatóan, de egyes gyártók készülékei rendszeres karbantartással akár 15 évig is bírják.

A gyengébb minőségű, olcsóbb berendezések hamar tönkremehetnek, és a garanciális feltételek sem mindig kedvezőek. Érdemes inkább megbízható márkát választani, mert hosszú távon ez sokkal olcsóbb, mint pár évente cserélni a készüléket.

Karbantartási kötelezettség

A klímák rendszeres karbantartást igényelnek. A szakértők szerint évente legalább egy, de inkább két alkalommal javasolt tisztítani és ellenőrizni a berendezést.

Ez nem csak a készülék élettartama miatt fontos, hanem egészségügyi szempontból is. A klíma szűrőiben könnyen megtelepedhetnek gombák, baktériumok, amelyek rossz levegőminőséget és akár betegséget is okozhatnak. A Délmagyar cikkében megszólalt szakember szerint a karbantartás elmulasztása akár a teljes berendezés meghibásodásához is vezethet.