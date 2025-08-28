2 órája
Tényleg megéri klímával fűteni? Mutatjuk mennyi az annyi
Egyre többen keresnek alternatívát a gáz és fafűtés helyett, és sokak figyelme a hűtő-fűtő klímák felé fordult. A modern készülékek gazdaságosak és kényelmesek lehetnek, de nem minden helyzetben jelentenek tökéletes megoldást. Megnéztük, mennyire éri meg klímával fűteni – árakról, élettartamról, karbantartásról és környezetvédelmi szempontokról is szó lesz.
A szűrők tisztán tartása az egyik legfontosabb dolog, ha hosszú életű klímaberendezésre vágysz
Fotó: Rákóczy Ádám
Ma már egyre többen megfontolják a villamos energiával működő, hőszivattyús elven dolgozó készülékek használatát fűtési célra is. Az érdeklődést az is fűti, hogy a legtöbb klíma ma már kétfunkciós: nyáron hűt, télen fűt. De vajon tényleg megéri klímával fűteni? Mennyibe kerül a beruházás, milyen karbantartási költségekkel kell számolni, meddig bírják a készülékek, és milyen hatással vannak a környezetre?
Klímával fűteni? Hogyan is működik?
A modern, úgynevezett hőszivattyús klímák nem a levegő közvetlen melegítésével dolgoznak. A külső levegő hőenergiáját vonják ki és adják át a beltéri levegőnek. Ezért van az, hogy egy egységnyi villamos energiából akár 3–5 egységnyi hőenergiát képesek előállítani. Ez az úgynevezett COP-érték (Coefficient of Performance), amely azt mutatja meg, mennyire hatékony a berendezés.
A jobb minőségű készülékek a valóságban is képesek stabilan 3,5–4-es COP-értékre, ami azt jelenti, hogy négyszer annyi hőt adnak le, mint amennyi áramot fogyasztanak.
A gazdaságosság kérdése
A legfontosabb érv a klímás fűtés mellett az alacsonyabb rezsiköltség. A villamos energiával működő klímák hatékonysága miatt sok esetben olcsóbb a használatuk, mint a hagyományos gázfűtésnek.
A Pénzcentrum számításai alapján egy átlagos háztartásban a klíma használata a gázfűtéshez képest akár harmadával is olcsóbb lehet. Természetesen az ár attól is függ, hogy valaki rezsicsökkentett vagy piaci áron vételezi az energiát, illetve milyen típusú klímát választ.
Mennyi ideig bírja egy klíma?
A beruházás megtérülésének fontos tényezője a készülék élettartama. A mai modern klímák átlagosan 10–12 évig működnek megbízhatóan, de egyes gyártók készülékei rendszeres karbantartással akár 15 évig is bírják.
A gyengébb minőségű, olcsóbb berendezések hamar tönkremehetnek, és a garanciális feltételek sem mindig kedvezőek. Érdemes inkább megbízható márkát választani, mert hosszú távon ez sokkal olcsóbb, mint pár évente cserélni a készüléket.
Karbantartási kötelezettség
A klímák rendszeres karbantartást igényelnek. A szakértők szerint évente legalább egy, de inkább két alkalommal javasolt tisztítani és ellenőrizni a berendezést.
Ez nem csak a készülék élettartama miatt fontos, hanem egészségügyi szempontból is. A klíma szűrőiben könnyen megtelepedhetnek gombák, baktériumok, amelyek rossz levegőminőséget és akár betegséget is okozhatnak. A Délmagyar cikkében megszólalt szakember szerint a karbantartás elmulasztása akár a teljes berendezés meghibásodásához is vezethet.
Műszaki határok: meddig használható?
Bár a klímák jó hatékonysággal működnek, nem minden körülmények között. Az olcsóbb típusok általában csak –5 °C-ig képesek hatékonyan fűteni, míg a fűtésre optimalizált, prémium berendezések akár –15 °C-ig is megbízhatóak.
Ez azt jelenti, hogy Magyarország nagy részén – ahol ritkák a –15 °C alatti hidegek – a klíma egész télen használható fő fűtésként is. Ugyanakkor extrém hidegben kiegészítő fűtésre (pl. gáz, fa, villanyradiátor) is szükség lehet.
Környezetvédelmi szempontok
A klímák működése környezetvédelmi kérdéseket is felvet. Bár hatékonyabbak, mint a legtöbb hagyományos fűtési mód, az áramfelhasználásuk továbbra is jelentős. Ha a villamos energiát fosszilis forrásokból állítják elő, akkor a klímás fűtés szén-dioxid-kibocsátása magasabb lehet, mint ha valaki megújuló energiaforrásból nyeri az áramot.
Fontos szempont az is, hogy a klímák hűtőközegei is károsíthatják a környezetet, ha szivárgás történik. A modern berendezések azonban már szigorúbb előírásoknak felelnek meg ezen a téren.
Felhasználói élmény és kényelem
A Délmagyar riportjában megszólaló felhasználók szerint a klímás fűtés egyik nagy előnye a gyors hőérzet: a készülék rövid idő alatt képes felmelegíteni egy szobát, szemben a radiátorral, amely lassabban dolgozik. Ugyanakkor a klíma működése zajjal jár, amit nem mindenki tolerál szívesen.
A fizika törvényei szerint a meleg levegő felfelé száll, ezért a szoba alsó része gyakran hűvösebb marad, ami ronthatja a komfortérzetet.
Mennyi a beruházás költsége?
Egy jó minőségű hűtő-fűtő klíma ára 300–600 ezer forint között mozog, szereléssel együtt. Ha egy teljes lakás fűtésére szeretnénk alkalmas rendszert kiépíteni, akkor több beltéri egységre is szükség lehet, ami a költségeket tovább emeli.
Sok család úgy oldja meg, hogy egy központi helyiségbe szerel klímát, amely onnan részben kifűti a többi szobát is. Ez olcsóbb megoldás, de kevésbé komfortos, mint egy minden helyiséget lefedő rendszer.
Összegzés: megéri vagy sem?
Kijelenthetjük, hogy a klímás fűtés sok esetben valóban olcsóbb és kényelmesebb, mint a gáz, különösen átmeneti időszakban és jól szigetelt épületekben. A beruházás hosszú távon megtérülhet, ha jó minőségű készüléket választunk, és rendszeresen karbantartjuk.
Ugyanakkor nem minden élethelyzetben ez a legjobb választás: régi, rosszul szigetelt házakban vagy extrém hideg téli napokon nem biztos, hogy elegendő, ilyenkor kiegészítő fűtésre is szükség lehet.
- A legfontosabb tanulság: megéri klímával fűteni, de csak tudatos választás mellett – figyelembe véve az épület adottságait, a család igényeit, a hosszú távú költségeket és a környezetvédelmi szempontokat is.