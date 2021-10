Az AdBlue-hiány Somogyot is elérte, állhatnak a kamionok és gépek

Nem lehet tankolni Ad­Blue adalékanyagot a járművekbe több somogyi töltőállomáson sem. Enélkül az újabb dízelmotoros autók, valamint a teherautók nem tudják teljesíteni a környezetvédelmi előírásokat és ha kifogy, akkor az elektronika letilt. Az AdBlue-adalék hiánya szinte minden ágazatot érint.

– Az autómat szeretném teletankolni és a kannába is akarok tölteni adalékanyagot – mondta a benzinkutasnak az egyik teherautósofőr a kaposvári Tele-Tank benzinkúton hétfőn délelőtt. A jármű vezetője nem járt szerencsével, AdBlue-t már napok óta nem lehet kapni a töltőállomáson. Ottjártunkkor tízpercenként csörgött a benzinkút telefonja. Mindenki az adalékanyag miatt érdeklődött, még egy másik kútról is telefonáltak, ahol már hetekkel ezelőtt elfogyott a modern dízelautók egyik elengedhetetlen folyadéka.

Az AdBlue termék azért lett hiánycikk, mert több európai gyárban leálltak a termeléssel, vagy Európa egyik legnagyobb AdBlue üzeméhez, a szlovákiai Vágsellyén található üzemhez hasonlóan, minimálisan gyártják az adalékanyagot. A probléma hátterében az áll, hogy az AdBlue-gyártás legfontosabb alapanyaga, a földgáz világpiaci ára megdrágult.

Lábodi Attila tetőfedő vállalkozó egész délelőtt a kaposvári benzinkutakat járta, de sehol sem sikerült adalékanyagot vásárolnia. Emiatt könnyen elképzelhető, hogy nem tud majd dolgozni, mert a teherautója az AdBlue nélkül nem indul el. Hasonló probléma elé néz Márta Ferenc építőipari vállalkozó is. A férfi több kannával érkezett meg az egyik kaposvári benzinkúthoz, de mindegyik üresen maradt. A vállalkozó kérdésünkre válaszolva elmondta, hat autót és három munkagépet kellene megtöltenie adalékanyaggal különben a járművek elektronikája letilt és nem tud dolgozni.

Leállhat a teherfuvarozás az utakon

Berek Gábor, a Nemzeti Agrár­gazdasági Kamara (NAK ) Somogy megyei elnöke, valamint a Haladás Mezőgazdasági Zrt. vezérigazgatója elmondta, a somogyi gazdálkodók többsége olyan traktorral és kombájn­nal dolgozik, amelyek AdBlue nélkül nem működnek. Az adalékanyagra jelenleg is nagy szükség van, mert sok helyen talaj­előkészítési, vetési, gyomirtási és aratási munkák zajlanak. Kiemelte, cégüknél évente mintegy 2000 litert használnak fel, a készletek azonban végesek. Mészáros Ákos fuvarozó vállalkozó elmondta, az AdBlue-hiány leginkább azokat a kamionosokat érinti, akik nemzetközi utakon járnak, de belföldön is lehetnek majd problémák. Hozzátette, nem szeretne pánikot kelteni, de ha nem lehet adalék­anyagot vásárolni, akkor hetek múlva leállhat a fuvarozás.

Előnyt élveznek a partnerek

Szalay Szabolcs, a Tele-Tank benzinkutat üzemeltető Tank-Szer Kft. ügyvezetője elmondta, azért is fogyott el ilyen gyorsan az adalékanyag, mert az is tankolt az elmúlt hetekben, akinek csak hónapok múlva kellene újratöltenie az autóját. Egy dízeles személyautó egy AdBlue tankolással körülbelül 15–20 ezer kilométert is el tud menni, a kamionoknak viszont két, három gázolajtankolás után ezt az adalékanyagot is be kell tölteni a járműbe. Szalay Szabolcs kiemelte, a jövő héten vélhetően újra lehet majd kapni AdBlue-t, az általuk üzemeltetett töltőállomásokon viszont elsősorban azok férnek majd hozzá, akik szerződött partnereik. Hozzátette, az adalékanyag ára az elmúlt egy hónapban duplájára emelkedett, jelenleg literenként 300 forintért kapható.